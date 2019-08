Piloot-journalist Stéphane Lémeret zorgde voor het eerste Belgische succes in de felbevochten Mazda MX-5 Cup met een zege op het TT Circuit in Assen.

Dit jaar ging een nieuwe Mazda MX-5 Cup van start op de Belgische en Nederlandse omlopen. Met een 20-tal snelle roadsters kregen de organisatoren meteen een mooi startveld op de been. Voorlopig met nog vooral Nederlandse rijders aan het stuur, maar ook van Belgische kant stijgt de interesse. Zeker na de knappe zege van onze landgenoot Stéphane Lémeret die tijdens een gastoptreden op het TT Circuit in Assen meteen iedereen het nakijken gaf.

De Brusselaar realiseerde de pole position, maar kende in de eerste race met 'reversed grid' koelingsproblemen waardoor hij moest opgeven. In de tweede race zette Lémeret de puntjes op de i en ging na een heftige strijd als eerste door de finish. "Ik heb zwaar moeten knokken maar ik ben uiteraard zeer blij bij mijn debuut in dit kampioenschap al meteen op het hoogste podium te mogen klimmen", glunderde de piloot achteraf.

De tweede Belgische gastrijder in de MSTC Mazda MX-5 was Marc Goossens. De Gelenaar kende minder geluk: door mechanische pech en gewoel in het peloton finishte hij tweemaal als 13de. De volgende afspraak van de Mazda MX-5 Cup is op 4 en 5 oktober in Spa-Francorchamps tijdens de TCR 500. Daar zal Stéphane Lémeret opnieuw de eer van Mazda Belux verdedigen.(Belga)