Gebruikte EV-batterijen worden een volwaardig businessmodel

De tractiebatterij van een volledig elektrische auto is één van de duurste onderdelen omdat het veel schaarse materialen bevat. Ondanks dat stevige prijskaartje worden de batterijunits zelden hersteld. Recyclingbedrijven gaan dergelijke batterijen wel hergebruiken en zien daar steeds vaker brood in.

Kia kiest voor Duitse start-up encore

Kia heeft zopas een samenwerking opgestart met de Duitse spoorwegen (Deutsche Bahn) om afgedankte autobatterijen te hergebruiken in een project voor statische energieopslag. Kia zal hiervoor de gebruikte batterijen van de Kia Soul EV aanleveren. Eén en ander verloopt via een start-up encore en vindt plaats op de EUREF-campus in het Duitse Berlijn.

Recyclagekosten beperken

Tot nu toe was het hergebruik van afgedankte tractiebatterijen die niet langer geschikt zijn voor elektrische voertuigen een elegante manier om de tijdsintensieve en peperdure recyclage van de batterijen uit te stellen. Immers, wanneer de batterij een tweede leven krijgt voor een minder intensieve toepassing, gaat de autosector in zekere zin ons stroomgrid ondersteunen door grote opslagsystemen voor energie te voorzien. Bijkomend voordeel is dat de recyclagekosten van de autobatterijen (waarvoor de constructeurs vroeg of laat verantwoordelijk zijn) niet langer door de automerken moet worden gedragen. Wat er na het ‘tweede leven’ met de batterij zal gebeuren, wordt een recyclagezorg voor de tweede gebruiker.

Herstellen of vervangen?

Autobatterijen zijn in principe opgebouwd uit heel veel verschillende cellen. Wanneer een batterij degradeert, gaan er een aantal van die individuele cellen stuk, waardoor de opslagcapaciteit van de volledige unit krimpt. Het rijbereik van de wagen loopt navenant terug en wanneer die minder dan 70% van de nieuwcapaciteit bedraagt, wordt de batterij doorgaans vervangen. In de praktijk zal dit meestal het einde van de elektrische auto betekenen omdat de hoge prijs van een nieuwe batterij zelden economisch te verantwoorden valt.

Vertrouwen winnen

De start-up encore /DB gaat de gebruikte autobatterijen echter demonteren tot op celniveau. De cellen die goed worden bevonden, krijgen een tweede leven in een batterijopslagsysteem. De cellen die niet meer voldoen, worden afgevoerd voor (complexe) recyclage. De vraag die hierbij moet worden gesteld, is waarom de batterijen niet kunnen worden hersteld door de autoconstructeur wat de levenscyclus van de (ogenschijnlijk duurzame) elektrische auto aanzienlijk zou verlengen. Immers, door een aantal kapotte cellen te vervangen door goed presterende exemplaren zouden heel wat autobatterijen veel langer in dienst kunnen blijven. Dit zou ook een stimulans zijn om particulieren aan te zetten gebruikte elektrische wagens te kopen. De wetenschap dat batterijen ‘herstelbaar’ zijn zou veel potentiële kopers oer de streep kunnen trekken.