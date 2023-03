Flower e-Power met ID.Buzz

Het legendarische hippiebusje van Volkswagen gaat mee met de tijd met een elektrische versie, de ID.Buzz.

De elektrificatie zet zich door in alle marktsegmenten. Ook de busjes en bestelwagens gaan aan de stekker. Maar dat hoeft niet noodzakelijk saai of onaantrekkelijk te zijn. Zo biedt Volkswagen verschillende hippe varianten en personaliseringsmogelijkheden voor zijn ID.Buzz, de 100 % elektrische versie van de Multivan en Transporter.

Zo konden we een voertuig testen dat volledig in de Californische hippie- en surferssfeer van de jaren 60 en 70 was uitgedost, met achteraan een opvouwbaar bed, een kookinstallatie en zelfs een wasbak. Meer heb je niet nodig om de festivals af te schuimen, de beste surfspots op te zoeken of de wijde wereld in te trekken.

Klaar voor roadtrips

De 204 pk sterke elektromotor laat een vlot tempo toe, terwijl de accu met een capaciteit van 77 kWh een WLTP-rijbereik van ruim 420 kilometer verzekert. In de praktijk raak je gegarandeerd 350 km ver met een volle batterij, al hangt daarbij natuurlijk veel af van je rijstijl en het gekozen tempo. In ieder geval kan je met etappes van een goede 300 km tussen twee laadstops (het laadvermogen bedraagt maximaal 170 kW) leuke trips maken.

Aan boord is er riant ruimte voor vijf personen (en hun bagage) die in alle comfort kunnen reizen in het keurig afgewerkte interieur. Dat ademt een leuke nostalgische sfeer uit, maar is met items als de digitale schermen op het dashboard en de nodige connectiviteit toch volledig bij de tijd. Minder goed nieuws is misschien dat Volkswagen voor deze fraaie ID.Buzz minstens 60.699 euro aanrekent, waardoor dit elektrische hippiebusje van de 21ste eeuw niet voor iedereen weggelegd is.