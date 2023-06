Elektrische VW ID.Buzz krijgt XL-versie

Het elektrische VW-busje krijgt nu ook een variant met een verlengde wielbasis met zeven zitplaatsen, evenals een krachtigere motor en een grotere batterij.

De elektrische VW ID.Buzz is al even op de markt en zette daarmee ook de elektrificatie in op de markt van bestelwagens en vrijetijdswagens. Intussen achtte Volkswagen de tijd rijp om het aanbod weer wat verder uit te breiden met enkele variaties die de functionaliteit en de bruikbaarheid nog verder zullen verhogen.

Eerst en vooral door een 25 centimeter langere wielbasis te voorzien, waardoor er aan boord plaats is voor zes of zelfs zeven passagiers en/of een maximale kofferinhoud van 2.469 liter. Tevens zorgen langere schuifdeuren voor een betere toegang voor de passagiers, die ook meer licht en hoofdruimte krijgen door een groot panoramisch dak met een glasoppervlakte van 1,5 m2. De totale wagenlengte bedraagt nu 4.962 millimeter.

Sneller laden en groter rijbereik

Verder kreeg de ID.Buzz LWB een krachtigere en zuinigere aandrijving, aangezien de elektromotor met 286 pk en 560 Nm koppel van de ID7 op de achteras werd gemonteerd. Hiermee loopt de topsnelheid op tot 160 km/u en lukt de sprint van stilstand naar 100 in 7,9 seconden. Tegelijk is er een groter accupakket van 85 kWh beschikbaar, dat snelladen aan 200 kW toelaat waardoor 25 minuten volstaan om de accu weer tot 80% te vullen. Het rijbereik werd nog niet meegedeeld. Maar noteer alvast dat je met de 77 kWh batterij 402 kilometer (WLTP) ver raakt, zodat er nu wellicht een kleine 40 kilometer meer gereden kan worden.

Deze update van de VW ID.Buzz werd voorgesteld op de International Volkswagen Bus Day in Verenigde Staten. De Europese première volgt eind deze maand tijdens het VW Bus Festival in het Duitse Hannover. De Belgische prijzen en specificaties zullen dan ook bekend zijn.