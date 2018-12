Een eerste glimp van de nieuwe Mercedes CLA

Op 8 januari wordt het doek dan volledig weggetrokken van de nieuwe generatie van de Mercedes CLA. Op het eerste teaserbeeld is al een sterk hellende daklijn achteraan te zien. Een beetje wat te verwachten was voor deze vierdeurscoupé die graag uitpakt met een elegant voorkomen. Natuurlijk is het nog even geduld oefenen op het volledige plaatje om te kunnen zien in hoeverre de CLA zich kan of wil onderscheiden van de 'gewone' nieuwe A Klasse die dit jaar op de markt kwam.

Mogelijk krijgt deze CLA later ook een Shooting Brake variant en wellicht wordt het aanbod van de 'gewone' A Klasse weer verder uitgebreid met een sedanversie om vooral de Chinese consumenten ter wille te zijn. Al deze modellen staan op het MFA-platform van Mercedes waarvan ook de B Klasse gebruik maakt.(Belga)