Dream Cars op het autosalon: 'Kijken mag, aankomen niet'

In totaal zijn hier 19 exclusieve merken vertegenwoordigd, van Alpine tot Zagato. Voor het eerst is Dream Cars tijdens de hele periode van het autosalon toegankelijk voor het publiek. Om de belangstelling van het grote publiek voor de Brussels Motor Show hoog te houden, zijn de organisatoren constant op zoek naar nieuwe blikvangers. In 2011 lanceerden zij een tijdelijke tentoonstelling van prestigewagens, een initiatief dat op applaus werd onthaald en Febiac er dit jaar toe aanzette om het event uit te bouwen tot een permanente tentoonstelling. Die is tijdens de volledige duur van het salon toegankelijk voor het publiek, mits een toeslag van 5 euro.

De avant-première van de vijfde editie van Dream Cars vond afgelopen donderdagavond plaats, in aanwezigheid van 10 gerenommeerde Belgische topchefs die samen 18 Michelin-sterren vertegenwoordigen. Stonden de vorige edities in het teken van Franse tuinen en Winter Chic is dit keer gekozen voor het thema Magic City Light. Verspreid over 40 podia presenteren 19 roemrijke merken er een reeks exclusieve wagens die de bezoekers doen wegdromen.

Prijs bijkomstig, leveringstermijn is doorslaggevend

Van de vorige edities is geweten dat één op de drie salonbezoekers een ommetje maakte richting Dream Cars. Moesten de geïnteresseerden toen nog geduld oefenen tot de laatste dagen van de Brussels Motor Show, kan dat vanaf dit jaar al vanaf de eerste dag. Het wordt gegarandeerd drummen om de mooiste bolides ter wereld van dichtbij te kunnen bewonderen. Hoeveel kopers er zich onder de kijklustigen bevinden, is koffiedik kijken. Van exposanten krijgen we te horen dat meer dan één bewonderaar zodanig onder de indruk raakt dat hij ter plekke een bestelbon ondertekent. Zelfs op dit niveau is er sprake van een impulsaankoop.

De prijs is meestal van bijkomstig belang, wat de doorslag geeft is de leveringstermijn. Voor sommige modellen kan die oplopen tot anderhalf à twee jaar, afhankelijk van de wensen van de klant. In principe is alles mogelijk en wordt aan alle wensen tegemoetgekomen, zolang de kapitaalkrachtige klant bereid is daarvoor te betalen. Omdat de aanpassingen of transformaties specialistenwerkwerk is, bedraagt de meerprijs al snel 100.000 euro en meer. So what? Voor een stervoetballer uit de Premier League of Primera division is dat maar een peulschil.

Namen van klanten krijg je zelden of nooit te horen, dat berust op een ongeschreven afspraak tussen de verkoper en de klant. In het geval van bekende sport- of showbizzmensen zorgen die er meestal zelf voor dat het geheim niet lang geheim blijft voor hun volgers op de sociale media. Begrijpelijk, hun marktwaarde wordt mede bepaald door hun populariteit en die laatste wordt mede in de hand gewerkt door dit soort van berichtgeving. Wat van een bedrijfs- of regeringsleider nooit zou aanvaard worden en een storm van protest zou doen opsteken, wordt bij vedetten op applaus onthaald. Irrationaliteit regeert de wereld.

Exclusiviteit is opperste prioriteit

Het is ook niet altijd even duidelijk wat de astronomisch hoge prijzen van sommige supercars rechtvaardigt. Een eenvoudige optelsom van de kostprijs van alle onderdelen stemt zelden overeen met de geafficheerde prijs. Vanzelfsprekend kosten research en ontwikkeling van dit soort auto's handenvol geld, dat geldt ook voor de gebruikte materialen van carbon tot het beste kwaliteitsleder maar nog belangrijker is het aspect exclusiviteit. Hoeveel exemplaren zijn of worden er van een model gebouwd. Daarom kost een Ferrari bijvoorbeeld meer dan een Porsche en behoort het Duitse sportwagenmerk niet (meer) tot de absolute top onder de superluxemerken. Dat een Porsche ook snel én vele malen betrouwbaarder is dan een Ferrari speelt geen rol voor wie vijf of tien andere auto's in zijn garage heeft staan. Exclusiviteit is opperste prioriteit.

Een merk zoals Porsche dat 250.000 wagens per jaar produceert, doet goede zaken maar heeft aan exclusiviteit ingeboet. Dat geldt overigens ook voor Audi, BMW of Mercedes die jaarlijks enkele miljoenen wagens in de markt zetten en eveneens op Dream Cars present zijn. Ter vergelijking: van de Rolls-Royce Silver Ghost op de stand van RR-invoerder Ginion zijn er maar 35 exemplaren gebouwd. Het gaat om een hommage aan de eerste Rolls-Royce Ghost van begin vorige eeuw. Die bijkomstigheid kan ervoor zorgen dat de ruim 440.000 euro op termijn toch een goede belegging kan zijn. Van de McLaren 720S Spa bestaan er slechts drie exemplaren, zij verwijzen naar de eerste F 1-zege van Bruce McLaren, uitgerekend op het circuit van Spa-Francorchamps. Wat de discrete aanwezigheid verklaart van de layout van het circuit op de flank van de gele bolide. Soms maken details het verschil.

Bugatti Chrion kost 2,4 miljoen, zonder opties

De meest tot de verbeelding sprekende droomwagen in paleis 1 is de Bugatti Chrion, met een 1500 pk sterke 16 cilindermotor en een topsnelheid van 420 km per uur. Voor wie interesse heeft: een oliebeurt kost 20.000 euro en ook een stel nieuwe banden is niet echt goedkoop. Om nog te zwijgen van de BIV, jaarlijkse verkeersbelasting en omniumverzekering. Volgens invoerder D'Ieteren zijn er tot nu toe 2 exemplaren van de Bugatti Chiron in ons land verkocht, over de identiteit van de eigenaars wordt niet gecommuniceerd, ook niet off the record.

Feit is dat wie zich een zoveelste superauto kan permitteren superrijk is. En dan hebben we het niet over euromiljonairs maar over euromiljardairs. Ze zijn trouwens talrijker dan u vermoedt. Ze bewegen zich onopvallend onder het publiek, op de stand worden ze met de nodige égards ontvangen en discreet naar een lounch geleid, mét lederen zetels én de beste champagne. Daar ontwikkelen zich al snel boeiende en leerrijke gesprekken over hun autocollectie en ambities. De drang naar meer is een constante drijfveer in hun doen en laten. Eén Rolls-Royce of Bentley in hun garage volstaat niet, dat moeten er meerdere zijn. En die moeten anders zijn dan die van hun vrienden of buren, allen willen een persoonlijke touch geven aan hun hebbeding.

Trouwe klanten genieten voorkeursbehandeling

Trouwe klanten worden in een vroeg stadium geïnformeerd over de komst van nieuwe modellen, gaat het om speciale of gelimiteerde series genieten ze van een soort voorkooprecht. Ze worden ook uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de fabriek in Italië en het Verenigd Koninkrijk. Dat de fabrieken zich uitgerekend daar bevinden, is niet vanzelfsprekend. Beide landen kunnen terugblikken op een rijke automobielgeschiedenis maar ze hebben inmiddels veel van hun oude glorie verloren.

Dat geldt meer nog voor het Verenigd Koninkrijk dan voor Italië. Omzeggens alle Engelse automerken zijn ofwel verdwenen ofwel overgenomen door buitenlandse groepen. Wat gebleven is, is een ruim aanbod aan ingenieurs, designers en zeer ervaren vaklui in de productie. Vakmanschap is meesterschap.

Doelpubliek wordt jonger en stelt andere eisen

Tot pakweg tien jaar geleden waren superrijken meestal de zestig voorbij, daar komt nu verandering in. Startups evolueren in geen tijd tot wereldtoppers wat van jonge ondernemers plots miljonairs of miljardairs maakt, of twintigers die met voetballen een half miljoen euro per week verdienen zorgt ervoor dat er plots een nieuw doelpubliek is ontstaan en dat de gemiddelde leeftijd van het klantenbestand van de superluxemerken plots sterk daalt.

Zij verschijnen niet langer in maatpak op een afspraak maar in een gepersonaliseerde outfit van het Belgische label DeuxBelges. Hun voorkeuren en smaken verschillen duidelijk van die van gearriveerde zestigers en dat vergt een nieuwe aanpak inzake marketing en sales. Meldt zich nu iemand met een gescheurde jeans en slobbertrui op de stand aan, wordt die niet meteen wandelen gestuurd.

Droomwagen voor 55.000 euro

Dat een droomwagen niet noodzakelijk een fortuin moet kosten, bewijst het voorbeeld van de Alpine A110. Die staat op de kleinste stand in paleis 1 maar biedt volgens mij en mijn collega-autojournalisten onvoorstelbaar veel rijplezier voor och arme 55.000 euro. Ook de BIV en jaarlijkse rijtaks vallen best mee. Bovendien ziet die er sportief en verleidelijk uit en wekt die de sympathie op iedereen die zich de heldendaden herinnert van zijn voorganger in de Rally van Monte Carlo, nu een halve eeuw geleden.

Wie interesse heeft, moet meteen toehappen. De first edition op 1955 exemplaren was in minder dan één week verkocht. Van die eerste reeks worden nu exemplaren te koop aangeboden tegen 85.000 euro. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd!