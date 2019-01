In beeld: de duurste droomwagens op het autosalon

De meest exclusieve wagens van het autosalon hokken naar goede gewoonte samen in het Dream Cars-paleis, dat voor het eerst voor de volledige duur van het salon geopend is. Knack.be ging eens kijken naar de hoogste prijskaartjes. De vermelde prijs is die van het tentoongestelde voertuig inclusief BTW.