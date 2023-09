Century is exclusieve SUV van Toyota

Met deze premium SUV mikt Toyota op de absolute topklasse, want de Century is een concurrent van de Bentley Bentayga of de Rolls-Royce Cullinan.

Nu gauw zullen we deze imposante SUV van Toyota niet op onze wegen zien, want de exclusieve modellen onder het Century-label blijven voorbehouden aan de eigen Japanse markt. Dit in tegenstelling tot Lexus, het andere luxermerk van Toyota, dat wel wereldwijd wordt afgezet.

De indrukwekkende Century is 5,2 meter lang, weegt een goede 2,6 ton en biedt plaats aan vier inzittenden. Maar dit is in de eerste plaats een voertuig om rondgereden te worden met een chauffeur als je op de achterbank zit. Vandaar ook de individuele lederen fauteuils achteraan, waar alle comfort voorhanden is en die toegankelijk zijn via schuifdeuren.

Plug-inhybride

Op technisch vlak doet de Century beroep op een plug-inhybride aandrijflijn, die een 3,5 liter V6 combineert met een elektromotor en een systeemvermogen van 406 pk levert, en gekoppeld is aan een CVT-transmissie. Daarnaast wordt de wendbaarheid verzekerd door een vierwielsturing.

Deze exclusieve Century SUV verandert van eigenaar voor 25.000.000 Japanse yen, omgerekend bijna 160.000 euro. Naast het basismodel is er ook een sportievere GR-versie en een frivolere cabriovariant beschikbaar. Maar dus enkel voor de Japanse klanten.