De nieuwe BMW 3-Serie staat al enkele maanden in de showroom en voor BMW is het hoog tijd om ook de populaire breakversie van deze bestseller te tonen. De nieuweling koppelt andermaal dynamische rijprestaties aan praktische aspecten zoals de grotere bagageruimte.

De touringversie van de nieuwe 3-Reeks biedt de ideale balans tussen een verfijnd rijgedrag en de praktische (laad-)mogelijkheden en modulariteit die onontbeerlijk zijn voor een gezinswagen. Omdat de daklijn en vooral het zwaartepunt een stuk lager liggen dan bij een SUV of een MPV, biedt deze touring niet alleen een neutraler weggedrag en een lager verbruik, hij is ook comfortabeler omdat men de vering iets soepeler kan houden. Hoe lager het zwaartepunt, hoe minder een auto immers de neiging heeft om over te hellen in een bocht. De nieuwe touring zal eind deze maand aan het grote publiek worden voorgesteld. Hij deelt het platform met de berlineversie en ook het motorgamma is vergelijkbaar. Vanaf volgend jaar zal de plug-in hybride motorisatie ook in deze touringversie beschikbaar zijn. Je herkent de nieuwe versie meteen aan de brede nieren die vandaag tegen elkaar staan. Achteraan maken de lichtunits met ledtechnologie het verschil. BMW monteert standaard een elektrische achterklep en de kofferopening werd breder en hoger, wat - net als de lagere laaddrempel - het laden vergemakkelijkt. De kofferinhoud bedraagt 500 liter, met neergeklapte achterbank stijgt het laadvermogen tot 1.500 liter. (Belga)