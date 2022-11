Belg denkt groen, maar koopt SUV

De meest recente cijfers geven aan dat ongeveer de helft van de in België verkochte voertuigen een SUV- of een crossover koetswerk hebben. Merkwaardig omdat dit de minst ecologische koetswerkvorm is.

In de race om onze mobiliteit en ons wagenpark te vergroenen, zijn we gewend in de richting van technologische oplossingen te kijken in plaats van ons (mobiliteits-) gedrag aan te passen. Recente inschrijvingen geven aan dat we vaker een SUV-model kopen en in het aanbod van nieuwe modellen blijkt deze koetswerkvorm ook ruim vertegenwoordigd.

Constructeurs beweren de klant dit wil. De automobilist roemt vandaag vooral de hogere zit en de makkelijke in- en uitstap, wat in een vergrijzende samenleving een redelijk argument is. Voor velen is een SUV ook een statussymbool omdat deze modellen nog altijd herinneren aan de (dure) Range Rover, die als geestelijke vader van dit segment kan doorgaan.

Ecologisch nut

Keerzijde van deze koetswerkvorm is dat de aerodynamica ervan minder gunstig is waardoor het verbruik hoger ligt in vergelijking met een berline of een breakmodel. Bovendien worden SUV-modellen meestal ook uitgerust met grote en brede banden, wat de rolweerstand verhoogt.

SUV-modellen hebben daardoor een iets hoger verbruik en toch komen er alsmaar meer van dergelijke wagens op de markt. Die trend is nog meer uitgesproken bij de elektrisch aangedreven modellen en hoewel die in principe ‘zero emission’ rijden, gelden hier dezelfde wetmatigheden van de fysica en verbruiken ze meer energie. De elektrisch aangedreven modellen hebben ook nog eens het bijkomend nadeel dat ze erg zwaar zijn door de vaak grote batterijcapaciteit.