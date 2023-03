Antwerpen verwijdert woke portretten uit trappenhal Arenberg

De Arenbergschouwburg moet van het Antwerpse stadsbestuur vier foto’s van een internationaal bekende fotograaf verwijderen en vervangen door de oorspronkelijke historische schilderijen. Dat meldt Gazet Van Antwerpen.

De foto’s van fotograaf Mous Lambarat moesten de gerenoveerde trappenhal een diversere en hedendaagse look geven. Dat beviel gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) en schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) niet. ‘Het stoort mij dat men het beeld van blanke mannen wil doen verdwijnen. Zo probeert men de geschiedenis te wissen onder druk van de wokecultuur’, aldus Lemmens.

Ait Daoud was het eens: ‘Aan deze cancelcultuur doe ik niet mee’. De cultuurschepen laat de foto’s daarom verplaatsen naar minder prominente plekken in de schouwburg. Eén foto van een vrouw met een sluier is al weggehaald. De drie andere foto’s verdwijnen in de paasvakantie.

De beslissing om de foto’s te verwijderen was volgens de krant een van de redenen voor Arenberg-directeur Milan Rutten om eind februari ontslag te nemen.