Al 1200 Vlamingen telden bloemen in de tuin: ‘Onze grasmachine laveert tussen de wilde bloemen’

Hebt u net als 1200 Vlamingen al bloemen geteld in uw Maai Mei Niet-gazon? Knack telde dit weekend mee in drie Vlaamse tuinen. ‘Wij hebben de smaak te pakken, en we zijn niet alleen.’

Bijna 10.000 mensen namen deel aan Maai Mei Niet. Tenminste: die mensen registreerden zich. Een flink stuk daarvan trok dit weekend ook de tuin in, gewapend met een bloementelformulier. Wie de bloemen in één vierkante meter ongemaaid gras telt, en dat resultaat doorgeeft op www.maaimeiniet.be krijgt een persoonlijke nectarscore. Die drukt uit hoeveel nectar uw ongemaaide gazon dagelijks produceert voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Zo weet u meteen waarvoor u het allemaal doet. Tellen kan nog tot en met donderdag 2 juni. Dan begint professor natuurbehoud en ecologie Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven) de nationale nectarscore te berekenen.

Knack ging dit weekend meetellen in drie Vlaamse tuinen.

Ellen Frissaer (46), Nico Lambrichts (56) en hun zonen Helder (10) en Arnout (16) uit Sint-Truiden

Nectarscore: D

‘Vorige jaar deden we ook mee aan de Maai Mei Niet-actie. Toen lieten we heel ons gazon een maand lang groeien. Dat vonden we zo mooi dat we er een Maai-Mij-Helemaal-Niet-Meer-Gazon van wilden maken. (lacht) Maar omdat we na een tijdje toch weer wat structuur in onze tuin wilden, besloten we selectief te maaien.

‘Voortaan laveren we dus met onze grasmachine zorgvuldig tussen de wildebloemenperken. Dat is een ideaal compromis. Achteraan in de tuin mag de natuur gewoon haar gang gaan. Behalve in de moestuin. Daar wordt het onkruid systematisch gewied.’

‘We hoopten met onze deelname vooral op meer wilde bloemen in onze tuin. En zeker toen we in de kranten lazen dat de bijen het zo moeilijk hadden om te overleven, vonden we het belangrijk om mee te doen. Maar ook andere insecten voelen zich goed bij ons. Vooral het aantal vlinders is opvallend toegenomen. Er strijken ook steeds meer vogels neer. Sinds de grasmachine minder buitenkomt, is er veel meer leven in onze tuin.’

Alicja Gescinska (41) uit Beerse

Nectarscore: A

‘Vroeger ging men ervan uit dat de mens niet zonder de Natuur kon leven. Heel wat stadsmensen vluchtten naar het platteland en vormden daar de wilde grasvelden om in strakke pelouses. Maar de laatste jaren is men gelukkig tot het besef gekomen dat het vooral de natuur is die de mens nodig heeft. Want als we niet bewuster met al het groen omspringen, kan dat grote gevolgen hebben.

© Debby Termonia

‘Mijn man en ik hebben er altijd voor gekozen om grote delen van onze tuin weinig of niet te maaien. Voor ons is dat geen enkele opoffering. Meer nog: de wilde bloemen die overal tevoorschijn komen, zijn echt prachtig. Mijn interesse voor al dat leven in mijn tuin is gegroeid. Vroeger sprak ik over “een vogel”, “een bloem” of “een struik”. Wanneer er nu iets in onze tuin verschijnt, ga ik sneller op zoek naar de naam, de soort en de eigenschappen van wat ik tegenkom. Ik slaag er nu in om meer details in het grote geheel te zien.

‘Wij hebben alvast de smaak te pakken. En aan sommige tuinen in mijn omgeving te zien, zijn we niet alleen.’

Steven Vanonckelen (37) uit Herent

Nectarscore: A

‘Ik ben een echte natuurliefhebber. Komt het door de vele scoutskampen die ik als kind meemaakte? Of door mijn studie bio-ingenieur? Ik weet het niet. Maar zelfs voor de Maai Mei Niet-actie probeerde ik zo bewust mogelijk met ons gazon om te gaan. Want zelfs als je maar een kwart van je tuin ongerept laat, krijg je veel meer wilde bloemen. Vooral het aantal boterbloemen en kruipend zenegroen is enorm gestegen sinds ik de grasmaaier minder gebruik. Ook het aantal insecten is toegenomen, zoals sprinkhanen. Maar ook kikkers kruipen door ons hoge gras.

© Debby Termonia

‘In Vlaanderen is de korte grasmat jammer genoeg nog erg geliefd. Om alles strak te houden, gebruiken steeds meer mensen een maairobot. Dat is niet alleen funest voor de dieren, maar ook voor de wilde bloemen. Omdat de apparaten het afgesneden gras verhakselen en op het gazon achterlaten, raakt de grond zo verrijkt dat wilde bloemen geen kans meer krijgen. Maai Mei Niet-deelnemers die teleurgesteld zijn in hun nectarscore verbannen hun maairobot dus het best voorgoed naar het tuinhuis.’