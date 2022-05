Na Maai Mei Niet: 8 tips om ecologisch te maaien

Maai Mei Niet levert sappige en kleurrijke gazons op.

8 tips van Frederik Houssin, voorzitter van Het Ministerie voor Natuur, om uw lange Maai Mei Niet-gras ecologischer te maaien.

Evalueer

Heb je wel zoveel gazon nodig? Misschien kun je een stukje ervan omzetten naar een bloemenweide (hooilandje), ruigte of struiken. Wie een robotmaaier heeft hoeft daar niet vanaf: geef hem gewoon wat minder werk en een kleiner stuk om te maaien.

Maai gefaseerd

Dieren hebben het jaar rond voedsel en schuilplaatsen nodig. Als je plots alles wegmaait zitten ze plots minstens twee weken zonder.

Zorg voor diverse hoogtes

Die verschillen zijn een enorme biodiversiteitsboost. Combineer lapjes wekelijks gemaaid gazon met stukken die je om de drie à vier weken maait of slechts één à twee keer per jaar. Zo voorzie je voedsel én beschutting en creëer je een grotere soortenrijkdom: madelief en klaver in het regelmatig gemaaide gazon, beemdkroon en margriet in het bloemrijk grasland.

Maai op de hoogste stand

Te kort maaien verzwakt je gras en droogt je bodem uit. Langer gras is sterker gras, en beter bestand tegen droogte.

Spaar je grasmachine

Lang gras weer korter zetten? Maai kleine stukjes om je grasmachine niet te overbelasten: 3 meter vooruit en dan weer achteruit. Of leen/deel een bosmaaier voor de eerste maaibeurt.

Maai op tijd

Kies het juiste tijdstip om te maaien. Het heetste moment van de dag is dat niet: je droogt je gazon onnodig uit. Maai niet op warme of zonnige dagen, of tijdens periodes van droogte.

Zorg voor snee

Een scherp maaimes is een must. Botte messen rukken je gras kapot in plaats van het mooi af te snijden.

Verwerk je afgemaaide gras

Laat geen gras liggen op je gazon, dat verstikt de bloemen. Leg een fijn laagje gras in de moestuin, bloemenborder of tussen struiken om daar de bodem vochtig te houden en ongewenste kruiden tegen te gaan. Je kunt het ook, met mate, kwijt in de compostbak.

Bonustip

Waar kale plekken ontstaan kun je proberen om wat bloemen in te zaaien of te planten.