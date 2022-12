Schimmels verergeren ziektes

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Intensivist Joost Wauters (UZ Leuven) stelt met een aantal collega’s in The Lancet Respiratory Medicine dat 15 procent van de patiënten die met een ernstige vorm van griep of covid-19 in het ziekenhuis belanden, een schimmelinfectie in de longen ontwikkelt.

Het betreft een veel voorkomende schimmel: Aspergillus. Bij gezonde mensen leidt hij zo goed als nooit tot problemen, maar als je zwaar ziek bent, kan hij dodelijk worden. De schimmel profiteert dan van het overbelaste afweersysteem om in de longen en luchtwegen te gaan woekeren en zo veel schade te veroorzaken dat de kans op overlijden verdubbelt.

Andere onderzoekers melden in Cell dat schimmels in kankergezwellen kunnen floreren en zelfs de gevolgen van kanker kunnen beïnvloeden. Zo is de aanwezigheid van een bepaald schimmeltype gelinkt aan een sterk verminderde kans op overleving bij borstkanker. Het blijft echter onduidelijk in welke mate de schimmels rechtstreeks ingrijpen op de progressie van de kanker.