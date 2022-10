Marlies Van Wemmel

Ook bekend als Low Impact Woman, lanceerde de actie Niks Nieuwjaar en koopt een jaar lang niets nieuws. Hoe loopt dat tot nu toe? Om deze 15 vragen te beantwoorden, had zij 57 minuten en 45 seconden nodig.



Welke rekening heeft u recent bang of boos gemaakt?

De afrekening van de afvalmaatschappij: 110 euro voor een jaar! Sindsdien zoek ik een oplossing om zonder gft-container te kunnen.

Hebt u een concreet idee of voorstel om goedkoper te gaan leven?

In Vlaanderen lijkt het alsof iedereen in een huis vol spullen zit en maar nieuwe dingen blijft kopen, vaak uit verre landen. Terwijl je ook kunt lenen, ruilen of overkopen. Je moet het gewoon even vragen.

Wat is uw grootste besparing?

Begin dit jaar had ik nieuwe autobanden nodig. Daarvoor ben je toch snel 500 euro kwijt. Na wat zoekwerk ontdekte ik dat er demobanden bestaan, van toonzaalmodellen of auto’s die korte tijd geleaset zijn. Het vergde wat zoekwerk, maar ik heb er vier kunnen kopen voor 160 euro.

Wat hebt u dit jaar het meest gemist?

Veel vrienden zijn creatieve ondernemers en kunstenaars en normaal koop ik hun werk om hen te steunen. Dat kan dit jaar niet, want ik wil consequent zijn.

Aan welk materieel bezit bent u het meest gehecht?

Mijn huisje uit 1920 dat ik drie jaar geleden heb gekocht, na mijn scheiding. Dat is mijn grote trots, mijn haven.

Wat is de ergste kritiek die u het voorbije jaar moest slikken?

Toen mijn project begin dit jaar veel media-aandacht kreeg, kwamen er best harde reacties van mensen die het financieel moeilijk hadden. ‘Jij hebt makkelijk spreken, met een huis vol spullen.’ Dat raakte me wel, want het is voor mij geen verhaal van arm en rijk, enkel van overconsumptie. Je zou mijn huisje moeten zien. Alles wat er staat, is goedkoop en tweedehands.

Van welke aankoop hebt u het meest spijt?

Eén keer, lang geleden, heb ik een nieuwe auto gekocht. Na vier jaar en één dag – toen de garantie net verlopen was – heeft hij het begeven.

Wie of wat is uw grootste bron van inspiratie?

De kringloopwinkel, maar ook mijn eigen kasten. Als je eens goed rondkijkt in huis, zie je zo veel creatieve oplossingen. Daarmee kun je 90 procent van je koopdrang uitschakelen. En natuurlijk ook de mensen om me heen en mijn volgers op sociale media, met al hun geweldige tips.

Waaraan zou u opnieuw geld willen uitgeven?

Aan onderdelen om dingen te kunnen herstellen. En aan ecologische schoonmaakproducten.

Geeft u nog aan goede doelen?

Meer dan ooit. Al steun ik ze nu vooral door te doen. Het is ongelofelijk hoeveel tijd er vrijkomt als je stopt met consumeren. Ik hoop anderen ook te inspireren. In 2023 wil ik een actie starten waarbij iedereen kan meedoen met Niks Nieuwjaar.

Wat vond u het moeilijkste aan het voorbije jaar?

Mensen die medelijden hadden met mijn kinderen. Terwijl ze echt niets tekort hebben. Al is het soms spannend om hen met een tweedehands cadeau naar een verjaardagsfeest te sturen.

Vindt u geld overschat?

Ja, schaf het af. Ik ben heel actief bij LETS, het Local Exchange and Trading System. In lokale netwerken zetten mensen hun talenten in om diensten of goederen te leveren aan anderen. Dat werkt ook met een soort munt, maar het grote verschil is dat de som van de groep altijd nul is. Rijkdom en schuld bestaan er niet.

Hoelang is het geleden dat u een supermarkt hebt gezien?

Ik koop wel nog voeding, net als brandstof en medicatie. Maar ik ga nu veel vaker naar de lokale bioboer in plaats van naar de supermarkt.

Was dit jaar goed voor uw gezondheid?

Ja, omdat ik nu wat meer geld kan uitgeven aan beter eten. En mentaal ben ik véél gezonder. Mijn creativiteit wordt niet langer afgevlakt door al die koopgedachten.

Wat hebt u het voorbije jaar geleerd?

Dat consumeren verdovend werkt. En dat mensen goede intenties hebben. Ze willen zo graag geven en helpen.