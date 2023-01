Knack tipt: olympische tickets

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een olympiade op een paar uurtjes van de Belgische grens is uniek, maar wie erbij wil zijn op de Olympische Spelen van Parijs 2024, moet nu actie ondernemen. Tot eind deze maand kun je inschrijven op de site tickets.paris2024.org. In februari en mei wordt er geloot: winnaars kunnen dan een aantal sporten opgeven waarvoor ze tickets willen. Je weet bij het boeken niet welke atleten je precies aan het werk zult zien, maar fans van Belgische sporters kunnen bijvoorbeeld het toestelturnen, de zevenkamp, het judo of het hockey aankruisen. De marathon en de olympische wegrit zijn gratis. Wie kaartjes bemachtigt, zoekt het best ook meteen verblijf, want hotels of Airbnb zijn nu al, anderhalf jaar voor de Spelen, drukbezet.