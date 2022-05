Kim Clijsters – Tennisster-onderneemster

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De tennisacademie van Kim Clijsters in haar thuisstad Bree legt de boeken neer. De viervoudige grandslamwinnares wilde er internationale toppers laten trainen in een ongedwongen setting tussen de amateurs, maar het project bleek niet rendabel. Een nieuwe streep door de rekening voor Clijsters, die vorige maand haar tenniscarrière beëindigde. Haar comeback was geen succes: ze won geen enkele profmatch. De Limburgse tennisster verhuisde intussen met haar gezin naar de Verenigde Staten.