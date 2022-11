Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Rondwandelen met een huilende baby doet hem het snelst inslapen. Dat is nu ook officieel vastgesteld, hoewel veel ouders het al instinctief doen. Bijna de helft van de baby’s valt in slaap na vijf minuutjes wandelen. Gaan zitten met een baby is veel minder efficiënt. (Bron: Current Biology)