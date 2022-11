Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Ik heb nooit enige verwantschap of sympathie gevoeld voor ondemocratische regimes en strijd tegen elke vorm van racisme, politiek geweld en discriminatie’, zei Giorgia Meloni in haar maidenspeech als Italiaanse premier. De wortels van haar partij Fratelli d’Italia liggen in het Italiaanse fascisme van de navolgers van Benito Mussolini. Meloni neemt afstand van die erfenis en benadrukte haar steun aan de NAVO en de Europese Unie.