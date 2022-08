Adam Mosseri – Trekt boetekleed aan

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Ik ben blij dat we het risico namen, maar we moeten een stap terugzetten’, verkondigde Adam Mosseri, topman van de sociale media-app Instagram. Een recente update wordt ingetrokken na protest van de gebruikers. De update toonde meer advertenties, meer korte filmpjes en meer inhoud van accounts die de gebruiker niet volgt: het leek alsof Instagram zijn succesvolle concurrent TikTok wilde kopiëren. Bekende Instagrammers zoals de halfzussen Kim Kardashian en Kylie Jenner gingen vol in het verzet.