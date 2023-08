Van Peteghem: ‘Staatsbon biedt 2,81% rente’

De nettorente op de eenjarige staatsbon bedraagt 2,81 procent, zo meldt minister Van Peteghem dinsdagochtend op Radio 1.

De nieuwe eenjarige staatsbon die op 4 september wordt uitgegeven, heeft een brutocoupon van 3,30 procent. Dat meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem dinsdagochtend op aangeven van het Federale Agentschap van de Schuld. De nettorente waar intekenaars op zullen kunnen rekenen komt uit op 2,81 procent.

Je kan intekenen vanaf donderdag. De intekenperiode loopt tot 31 augustus.

Het is al de derde uitgifte van staatsbons dit jaar, maar de eerste met een korte looptijd van 1 jaar. Sinds de heropstart van de uitgiftes van staatsbons na de coronacrisis steeg volgens Van Peteghem de interesse van particuliere spaarders in deze belegging. In 2022 werd 108,7 miljoen euro opgehaald, dit jaar werd reeds 389,8 miljoen euro in staatsbons belegd.

‘Mensen zijn duidelijk op zoek naar een hoger rendement. De interesse in de staatsbon is een duidelijk signaal van gezinnen en alleenstaanden naar de banken toe om de spaarrente te verhogen’, zegt Van Peteggem in ‘De Ochtend’.

‘De rentes op leningen voor woningen zijn heel sterk gestegen, maar de rente op de spaarboekjes volgt nog niet’, vervolgt Van Peteghem.