Factcheck: vijfde van de brandkranen in Los Angeles viel zonder water tijdens de bosbranden 

Volgens berichten op sociale media zou er geen water komen uit de brandkranen in Los Angeles, wat het blussen van de bosbranden zou bemoeilijken. Officiële bronnen bevestigen dat een aantal brandkranen zonder water is gevallen, maar het gaat om slechts 20 procent van de kranen. Ze zijn drooggevallen door de enorme piek in de vraag naar water.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 8 januari, terwijl bewoners in en rond Los Angeles wegvluchtten voor de verwoestende bosbranden, werd op Facebook en X het bericht verspreid dat er geen water uit de brandkranen of hydranten kwam.



De branden zijn op 7 januari begonnen en al snel geëscaleerd. Ondertussen hebben minstens 27 mensen het leven verloren, is 40.644 hectare verwoest en zijn meer dan 12.300 gebouwen vernietigd.



Ook Nederlandstalige gebruikers delen de claim over de brandkranen. Op Facebook wordt onder meer gesproken over ‘hydranten die niet op het waternet aangesloten zijn’. Sommige berichten insinueren zelfs dat er opzet in het spel zou zijn. Ook auteurs van Engelstalige en Duitstalige posts vinden het allemaal ‘geen toeval’.





Ook lokale en nationale nieuwsbronnen in de Verenigde Staten, waaronder de Los Angeles Times en Associated Press berichten dat hydranten zonder water zijn gevallen. De ondertussen aan zijn tweede ambtstermijn begonnen president Donald Trump heeft er ook over gecommuniceerd en liet zich daarbij kritisch uit over het waterdistributiebeleid van de burgemeester van Los Angeles, Karen Bass, en de Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom.

20 procent



Burgemeester van Los Angeles Karen Bass en ceo van het Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) Janisse Quiñones hebben tijdens een persconferentie op 8 januari bevestigd dat 20 procent van de brandkranen in het Pacific Palisades-gebied – ongeveer 200 van de 1000 exemplaren in die regio – drooggevallen was als gevolg van de ‘enorme druk’ op het systeem tijdens de bestrijding van de Palisades-brand.



‘Brandkranen zijn ontworpen om een brand van één of twee huizen tegelijk te bestrijden, niet honderden tegelijk’, zei Quiñones. Burgemeester Bass vertelde dat 15 uur lang de vraag naar water vier keer hoger was dan ooit het geval was geweest, waardoor de waterdruk was gedaald. ‘De vraag naar water op lagere hoogten belemmerde de mogelijkheid om de tanks op grotere hoogten bij te vullen.’ Ze benadrukte wel dat water op andere manieren beschikbaar was gebleven voor de brandweerlieden in het gebied.



Op 9 januari schreef de LADWP in een e-mail aan de Amerikaanse factcheckers van Snopes het volgende: ‘Er is geen gebrek aan water dat door onze leidingen of naar het Palisades-gebied stroomt. Water blijft beschikbaar in de Palisades, maar de hoeveelheid is beperkt in de hoger gelegen gebieden, wat gevolgen heeft voor de brandkranen.’



Eerder hebben de factcheckers van AP en LAist de claims over de hydranten al onderzocht. Ook National Geographic legde de oorzaak uit van de waterschaarste in Los Angeles tijdens de bosbranden.



Conclusie – Volgens berichten op sociale media zou er geen water komen uit de brandkranen in Los Angeles, wat het blussen van de bosbranden zou bemoeilijken. – Een aantal brandkranen is inderdaad zonder water gevallen terwijl brandweerlieden de bosbranden bestreden. Maar volgens officiële bronnen gaat het slechts om 20 procent van de kranen, en is het droogvallen het gevolg van de enorme piek in de vraag naar water. – We beoordelen de claims daarom als eerder waar.