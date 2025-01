Factcheck: geen bewijs dat Taylor Swift 10 miljoen dollar heeft gedoneerd voor de slachtoffers van de bosbranden in Los Angeles

Op sociale media gaat de bewering rond dat popster Taylor Swift een donatie van 10 miljoen dollar zou hebben gedaan voor de slachtoffers van de bosbranden in Los Angeles. Daarvoor bestaat geen bewijs. Als de popster geld heeft gedoneerd, dan heeft ze dat niet publiek bekendgemaakt.

Online circuleert een afbeelding waarin wordt beweerd dat Taylor Swift 10 miljoen dollar heeft gedoneerd voor de slachtoffers van de bosbranden in en rond Los Angeles in Californië. De afbeelding gaat niet alleen rond op Facebook en Threads, ook op BlueSky is ze al opgedoken.





De branden zijn op 7 januari begonnen en al snel geëscaleerd. Ondertussen hebben 25 mensen het leven verloren, is 40.644 hectare verwoest en zijn meer dan 12.300 gebouwen vernietigd.



Het was de Facebookpagina Jack Smith Fan Club, met 37.000 volgers, die de claim over de donatie van Swift het eerst plaatste, op 12 januari. Goed om te weten: de pagina zegt zelf dat ze regelmatig satire brengt.



Genereus

De bewuste post werd 1300 keer gedeeld, en uit de reacties blijkt dat nogal wat mensen de claim voor waar aannemen. Taylor Swift wordt ‘een geweldige dame’ en een ‘genereus, zorgzaam mens’ genoemd.



In sommige posts waarin de claim werd gedeeld, wordt Swift opgelijst naast andere beroemdheden die donaties hadden aangekondigd, van wie velen die informatie openbaar hebben gedeeld. De BeyGOOD-stichting van zangeres Beyoncé deed bijvoorbeeld een donatie van 2,5 miljoen dollar, actrice Jamie Lee Curtis en haar man Christopher Guest doneerden 1 miljoen dollar en Paris Hilton, die zelf haar huis verloor bij de brand, doneerde 100.000 dollar.



Er is echter geen publieke informatie terug te vinden over de vermeende donatie van 10 miljoen dollar die Swift zou hebben gedaan. De popster heeft zelf niets gedeeld over een eventuele donatie op sociale media, en er is ook geen betrouwbaar entertainmentkanaal dat erover heeft bericht.



Geen penny

De Amerikaanse factcheckers van Snopes hebben contact opgenomen met het management van Swift, maar kregen nog geen antwoord op hun vraag over een mogelijke donatie voor de slachtoffers van de bosbranden.



Dit is niet het eerste gerucht over vermeende donaties door Taylor Swift dat viraal gaat. In oktober 2024, nadat de orkaan Helene zwaar had huisgehouden in de Verenigde Staten, werd gezegd dat Swift ‘geen penny’ zou hebben gedoneerd, terwijl bewezen was dat de popster 5 miljoen dollar had gestort voor de slachtoffers.



Conclusie – Op sociale media gaat de bewering rond dat popster Taylor Swift een donatie van 10 miljoen dollar zou hebben gedaan voor de slachtoffers van de bosbranden in Los Angeles. – Daarvoor bestaat geen bewijs. De popster heeft er zelf niet over gecommuniceerd en er zijn ook geen berichten van betrouwbare nieuwsbronnen over terug te vinden. – We oordelen dat er geen bewijs is voor de claim.