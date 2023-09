Factcheck: Video die moet bewijzen dat maanlanding in scène is gezet, toont filmopname en oude NASA-video

Op sociale media circuleert een video waaruit zou moeten blijken dat de maanlanding in scène is gezet. De compilatievideo toont echter de opnames van de film ‘First Man’, en een ruimtewandeling van 2 astronauten in 1972.

Op 24 september verschijnt in verschillende Nederlandstalige Telegramgroepen een video die de enscenering van de maanlanding zou voorstellen. De compilatievideo, die een minuut duurt, is verdeeld in twee delen. In het eerste deel, dat van seconde 1 tot en met seconde 25 loopt, zien we shots van filmopnamen. In het tweede shot zien we een astronaut die af en toe valt.

Screenshot Telegram

‘Stanley Kubrick heeft de maanlanding in scène gezet en hier is het videobewijs uit zijn archief’, lezen we in het Telegrambericht. En verder: ‘De video toont het archief van regisseur Stanley Kubrick, dat na zijn dood werd vrijgegeven. In een begeleidende brief bij het materiaal schreef Kubrick: “In samenwerking met de Amerikaanse regering en NASA hebben we de maanlanding nagebootst. Alle maanlandingen waren nep en ik heb ze allemaal gefilmd”’. (hier gearchiveerd).

Dat de maanlanding nooit heeft plaatsgevonden, is een klassieke complottheorie. Grondlegger van de theorie is de Amerikaan Bill Kaysing, die werkte bij een bedrijf dat modules leverde voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Met zijn boek We never went to the moon verspreidde hij het gerucht dat de maanlanding nooit heeft plaatsgevonden. De bewering begon een eigen leven te leiden en werd door de jaren heen opgepikt door andere complotdenkers, zoals de Amerikaan Bart Sibrel en de veroordeelde televisiepresentator Alex Jones. Dat lezen we in een artikel van The New York Times.

Toont de video de opname van de maanlanding?

We nemen enkele screenshots van de video en komen zo terecht op een YouTubevideo van de film First Man, die op 12 oktober 2018 werd uitgebracht en geregisseerd is door Damien Chazelle. In de video zien we verschillende achter-de-schermen-beelden, die overeenkomen met onze compilatievideo.

Zo vinden we het beeld van seconde 47 terug op minuut 3:15 in de YouTubevideo.

Screenshot YouTube

Screenshot Telegram

Het beeld op seconde 12 in de video komt terug in de YouTube-video op minuut 1:59.

Screenshot Telegram

Screenshot YouTube

Het beeld op seconde 1 vinden we op minuut 3:12 terug.

Screenshot Telegram

Screenshot YouTube

Waar komt het tweede deel van de video dan vandaan?



We nemen screenshots van het tweede deel en komen zo terecht op een artikel van de Amerikaanse website Insider. In het artikel is een YouTubevideo opgenomen van vallende astronauten tijdens een maanwandeling van de Apollo 16, in april 1972.



Zo zien we het beeld van seconde 33 op seconde 41 terug in de YouTubevideo.

Screenshot Telegram

Screenshot YouTube

We vinden de video ook terug op de site van de NASA.

Conclusie Op sociale media circuleert een video waaruit zou moeten blijken dat de maanlanding in scène is gezet. De compilatievideo toont echter de opnames van de film First Man en beelden van een maanwandeling gemaakt door Nasa-ruimtevaarders in 1972. De video is dus misleidend, we beoordelen hem daarom als onwaar.