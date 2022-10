Complotdenker Alex Jones moet bijna 1 miljard dollar betalen aan nabestaanden van schietpartij

Een rechtbank in VS-staat Connecticut heeft mediafiguur Alex Jones en zijn bedrijf Free Speech Systems veroordeeld tot bijna 1 miljard dollar aan schadevergoedingen voor 14 nabestaanden en 1 FBI-agent. Jones had beweerd dat het bloedbad in de Sandy Hook lagere school in scene was gezet, met acteurs.

Bij het bloedbad in de Sandy Hook lagere school in Newton, Connecticut, kwamen in 2012 twintig kinderen om het leven, naast zes leraars en de 20-jarige schutter.

Jones beweerde via zijn kanaal Infowars en in zijn podcast ‘The Alex Jones Show’ dat het bloedbad opgezet spel was, met acteurs die de rol vertolkten van ontzette ouders.

Hij steunde die bewering onder meer op het zenuwlachje van een van de ouders (of toch iets wat als een lach kon geïnterpreteerd worden). Bedoeling van het ‘opgezet spel’ was volgens Jones om de wapenwetgeving in de VS te verstrakken.

Op basis van de uitspraken van Alex Jones werden de ouders bedreigd, zowel online als fysiek. Bij eerdere confrontaties met ouders heeft Jones intussen toegegeven dat hij die versie van een nep-bloedbad niet langer gelooft.

De jury in Connecticut kende woensdag schadevergoedingen toe aan 14 nabestaanden (waarbij de ouder met de mogelijke zenuwlach) en de FBI-agent die ter plaatse kwam en onder vuur lag van complotdenkers. De toegekende bedragen variëren per nabestaande, maar in totaal moeten Jones en zijn bedrijf 965 miljoen dollar (995 miljoen euro) betalen.

Bij een eerder proces, dat in de staat Texas was aangespannen door twee ouders, werd Jones al veroordeeld tot in totaal 49 miljoen dollar schadeloosstelling.

Er volgt nog een derde proces dat is aangespannen door twee ouders.

Oneerlijke handelspraktijken

In Connecticut werden Jones en zijn bedrijf veroordeeld op basis van een wet op oneerlijke handelspraktijken. De handelingen van Jones om zijn kijkcijfers op te krikken met leugens werden onder die noemer veroordeeld.

Jones was niet aanwezig op de zitting. Zijn advocaten lieten weten dat ze in beroep zullen gaan tegen de beslissing.

Vraag is of de ouders en de FBI-agent hun schadeloosstelling zullen krijgen. Jones heeft eerder laten weten dat hij en zijn bedrijf op een faillissement afstevenen. ‘There ain’t no money’, zei hij na het vonnis, ‘er is geen geld’.