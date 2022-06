Factcheck: valse Time-cover over het klimaat gaat opnieuw viraal

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op sociale media wordt een collage met twee vermeende Time-covers gedeeld. De oudste cover, uit 1977, brengt een verhaal over ‘de naderende ijstijd’. Maar die cover blijkt vervalst: het gaat om een bewerkte cover uit 2008, toen het Amerikaanse magazine een omslagverhaal bracht over de opwarming van de aarde.

Op 29 mei post een Nederlandstalige vrouw onderstaande tweet (hier gearchiveerd).

In de tweet zien we een collage van twee Time-covers: één uit 1977 met het opschrift ‘How to survive the coming ice age’ (‘Hoe de naderende ijstijd te overleven’), en één uit 2008 met als titel ‘How to win the war on global warming’ (‘Hoe de oorlog tegen de opwarming van de aarde te winnen’).

De foto van de cover uit 1977 wordt ook op Facebook op grote schaal gedeeld, al minstens sinds 2010, en sindsdien dook hij op regelmatige basis opnieuw op, in verschillende versies. Een van de versies die circuleren is onderstaande meme.

‘Als exact dezelfde groep experten die in 1977 beweerde dat de aarde aan het afkoelen was, nu claimt dat de aarde opwarmt, dan begrijp je waarom ik sceptisch ben’, luidt de tekst bij de twee foto’s van vermeende Time-covers.

Het is de teneur die telkens terugkomt bij de socialemediagebruikers die de collages of memes met de covers delen, en bij heel wat reacties erop: dat we de klimaatwetenschappers die waarschuwen voor de opwarming van de aarde gerust kunnen negeren.

Fake

We gaan na of de covers in de meme authentiek zijn. Op de website van Time vinden we een overzicht van alle Time-covers uit het jaar 1977. Die met de pinguïn staat er niet bij.

Zoals Time hier zelf uitlegt, is de bewuste pinguïn-cover in 2008 verschenen en luidde de titel van het coverartikel ‘The Global Warming Survival Guide’ (‘Overlevingsgids voor de opwarming van de aarde’).

De vermeende Time-cover in de collage is dus een bewerkte versie van de oorspronkelijke cover. De cover uit 2008 met de titel ‘Hoe de oorlog tegen de klimaatopwarming te winnen’ is wél authentiek, zoals blijkt uit het archief op de Time-site.

Het is lang niet de eerste keer dat bewerkte of onbestaande Time-covers worden verspreid. Zo circuleerde begin dit jaar nog een valse Time-cover waarop de Russische president Vladimir Poetin met een Hitlersnor werd afgebeeld. Knack legde het verhaal daarachter uit in een artikel over het herkennen van desinformatie in de context van de oorlog in Oekraïne.

Conclusie Op sociale media wordt een collage met twee vermeende Time-covers gedeeld. De oudste, uit 1977, brengt een verhaal over ‘de naderende ijstijd’. Maar die cover blijkt vervalst: het gaat om een bewerkte cover uit 2008, toen het Amerikaanse magazine een omslagverhaal bracht over de opwarming van de aarde. We beoordelen de tweet daarom als onwaar.