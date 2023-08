Factcheck: ‘UFO-filmpje’ is geen gelekte militaire video, maar een 3D-simulatie

Een video van een metalen buisvormige structuur die in de lucht zweeft, blijkt afkomstig van een TikTok-account dat 3D-simulaties post. Het toont geen gelekte militaire video van een UFO die boven Alaska zou zijn neergeschoten, zoals berichten op sociale media ons willen doen geloven.

Op 28 augustus deelt een gebruiker op X (voorheen Twitter) een videoclip waarin we een metalen buis zien die in de lucht zweeft, met een militair vliegtuig in de buurt (hier gearchiveerd). Het bijschrift luidt: ‘Hackers hebben eindelijk de geheime video vrijgegeven van de metalen buitenaardse UFO neergeschoten in Alaska.’

Op 10 februari 2023 schoot een Amerikaans straalvliegtuig boven Alaska een ongeïdentificeerd object neer. Bovenstaande video toont echter geen beelden van dat incident, zoals sommige berichten op sociale media ons willen doen geloven (hier en hier gearchiveerd).

De bewuste video staat al minstens sinds 12 februari 2023 online. Toen werd het al gedeeld op TikTok, door een account gespecialiseerd in UFO’s en 3D-animatie.

Het gaat dus om een ‘fake video, gecreëerd door TikTokker en 3D-artiest Franklin Gladson’, lezen we ook op het X-account @UFOofInterest, dat wel vaker bericht over ‘UFO-video’s’ die met visuele effecten zijn gemaakt.

In de video zelf (vanaf 00:58) verschijnt trouwens de tekst ‘Simulação 3D’ in beeld, en dat is Portugees voor ‘3D-simulatie’.

Conclusie Een video van een metalen buisvormige structuur die in de lucht zweeft, blijkt afkomstig van een TikTok-account dat 3D-simulaties post. Het toont geen gelekte militaire video van een UFO die boven Alaska zou zijn neergeschoten, zoals sommige berichten op sociale media stellen. We beoordelen die berichten daarom als onwaar.