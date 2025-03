Factcheck: nee, Zelensky heeft buitenverblijf Hitler niet gekocht

Heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky het gewezen buitenverblijf van de Duitse dictator Adolf Hitler gekocht? Een video met die bewering circuleert online, maar het bericht klopt niet Het Adelaarsnest, zoals de villa heet, is nog altijd eigendom van de Duitse deelstaat Beieren.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 6 februari retweet een Nederlandstalige X-gebruiker een video van een schijnbaar Duits nieuwsverslag. Daarin wordt gemeld dat het Adelaarsnest, het voormalige buitenverblijf van de Duitse dictator Adolf Hitler, verkocht is. In het bijschrift van de originele tweet lezen we het volgende: ‘Een Duits rapport: Zelensky heeft afgelopen december Adolf Hitlers villa Adelaarsnest in Beieren gekocht voor 14,2 miljoen euro.’

Screenshot X

In de video zien we beelden van het Adelaarsnest. Reden voor de verkoop zouden de afnemende bezoekcijfers zijn. We zien ook een verkoopovereenkomst tussen Immobilien Freistaat Bayern (IMBY), een Beierse overheidsorganisatie die eigenaar is van het Adelaarsnest, en San Tomasso SPL. San Tommaso is een bedrijfje van Elena Zelenska, de echtgenote van Volodomyr Zelensky. Het bedrijf werd vermeld in een onderzoek uit 2019 van de journalistieke onderzoeksorganisatie Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Daaruit bleek dat Zelensky een villa die hij twee jaar eerder had gekocht, niet had aangegeven.

Het Adelaarsnest ligt op 1834 meter hoogte op de Kehlstein, een berg in het Beierse dorpje Berchtesgaden, niet ver van de grens met Oostenrijk. De villla, ook Kehlsteinhaus genoemd, werd in 1937 opgetrokken onder auspiciën van Martin Bormann, een prominente nazi die later de privésecretaris van Hitler zou worden.

Op de website van het Kehlsteinhaus lezen we dat de omgeving van de Obersalzberg, die naast de Kehlstein ligt, na Berlijn ‘het belangrijkste machtscentrum was binnen de nazidictatuur’ en werden er ‘beslissingen over vervolging, oorlog en genocide genomen’.



Nog volgens de site van het Kehlsteinhaus bezocht Hitler het Adelaarsnest niet vaak. Na de Tweede Wereldoorlog huurde de Duitse Alpenvereniging het gebouw. In 1952 werd er een restaurant geopend. Er loopt ook een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het gebouw.



Klopt het dat Zelensky het Adelaarsnest heeft gekocht?

Eigendom Vrijstaat Beieren

Op de website van het Adelaarsnest, officieel het Kehlsteinhaus, staat al een reactie van de eigenaars op de video: ‘Het Kehlsteinhaus is nog steeds eigendom van de Vrijstaat Beieren. Een verkoop heeft niet plaatsgevonden en staat niet gepland’. Bovendien, klinkt het, ‘is de koopovereenkomst in de video vals, net als het citaat van het IMBY-management’.

Screenshot website Kehlsteinhaus

In mei 2025 zal het gebouw weer openen voor het zomerseizoen.

Eind vorig jaar circuleerde het bericht dat Zelensky een luxueus hotel in de Franse Alpen had gekocht. Ook dat bericht bleek vals, zo toonde Knack aan in een factcheck.





Conclusie – Online circuleert de bewering dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky het Adelaarsnest, het gewezen buitenverblijf van de Duitse dictator Adolf Hitler, heeft gekocht. – Dat klopt niet. Het gebouw is nog altijd eigendom van de Duitse deelstaat Beieren. Dat wordt door IMBY, de organisatie die beheerder is van het gebouw, bevestigd. – We beoordelen de stelling dat Zelensky het Adelaarsnest zou hebben gekocht dan ook als onwaar.

Bronnen – Alle bronnen werden het laatst geraadpleegd op 7 maart 2025. – Links naar alle gebruikte bronnen zijn in de tekst terug te vinden.