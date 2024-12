 Factcheck: nee, Zelensky kocht geen luxehotel in de Franse Alpen

Op sociale media circuleert het bericht dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een luxehotel zou hebben gekocht in het Franse skioord Courchevel. Dat klopt niet. Het gaat om desinformatie van Russische makelij.

Op 3 december post een Nederlandstalige X-gebruiker een video met daarbij volgende boodschap: ‘Draadje: Zelensky’s onderneming Film Heritage Inc. (zelf bevestigd bij aantreden) heeft het 5 sterrenhotel Palace des Neiges in skigebied Courchevel voor 88 miljoen gekocht. Gaat daar ons belastinggeld Ruben Brekelmans in plaats van zogenaamd oorlogsmaterieel?’ Ruben Brekelmans is de Nederlandse minister van Defensie.



In de video zien we een Franssprekende man voor een hotel staan die ogenschijnlijk live verslag uitbrengt. Naar eigen zeggen staat hij voor het Palace de Neiges, een luxehotel in de Franse Alpen. Even later verschijnt in de rechteronderhoek een presentator die in een televisiestudio lijkt te zitten. Hij geeft verdere commentaar over de verkoop. Tegelijk zien we beelden van de website van het hotel, waar onderaan de pagina staat dat die in handen is van ‘Film Heritage Inc.’

In 2021 kwam de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in opspraak nadat uit de Pandora Papers was gebleken dat hij een offshorebedrijf had in Belize, met de naam Film Heritage Inc. Ondertussen is het bedrijf opgenomen in de officiële lijst van bezittingen van Olena Zelenska, de echtgenote van Zelensky.

Klopt het dat Zelensky het luxehotel Palace des Neiges aankocht?

We googelen ‘Acquisition Palace des Neiges’. Zo komen we terecht op een artikel van de Monegaskische nieuwssite Monacolife.net, gepubliceerd op 9 oktober 2023. Daarin lezen we dat SBM het hotel in oktober 2023 kocht. Het hotel was tijdens het afgelopen winterseizoen nog geopend. De renovatie ging in april 2024 van start. De aankoopakte is hier online te lezen.

We bekijken ook de website die in de video te zien is. De website die in de video te zien is, blijkt niet de echte website van het hotel.





De echte site vinden we terug onder domeinnaam palacedesneiges.com, die automatisch doorverwijst naar de site van SBM.

Een woordvoerder van SBM vertelde aan de factcheckers van Deutsche Welle: ‘Palace des Neiges werd in oktober 2023 aangekocht door de groep Monte-Carlo Société des Bains de Mer. De SBM-groep is momenteel bezig met de renovatie van het hotel, met het oog op de opening in december 2026, als eigenaar en exploitant.’

Eerder circuleerde een vergelijkbaar nepbericht dat stelde dat Zelensky Villa Bogensee, waar nazi-minister Joseph Goebbels ooit woonde, had aangekocht, eveneens via Film Heritage Inc. Dat lezen we in een factcheck van AFP Nederland.







Conclusie – Op sociale media circuleert het bericht dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een luxehotel zou hebben gekocht in de Franse skiplaats Courchevel. Dat klopt niet. Het hotel werd aangekocht door een Monegaskisch hotelbedrijf, niet door Zelensky.

– We beoordelen het bericht als onwaar.





