Factcheck: nee, school in Florida verbood geen boek van Amanda Gorman

Volgens verschillende Vlaamse media zou een school in Florida een boek van dichteres Amanda Gorman, beroemd van de inauguratie van Joe Biden, hebben verboden. Dat klopt niet. De school ontving een klacht over het boek, maar reageerde daarop met de weigering om het te verbieden.

Op 24 mei lazen we op verschillende krantensites ‘School in Florida verbiedt gedicht dat de show stal op inauguratie van Biden’. Die boodschap, of een variant daarop, vonden we onder andere op de sites van De Tijd, Het Laatste Nieuws, VRT NWS, De Standaard en Het Nieuwsblad (hier, hier, hier, hier en hier gearchiveerd). Ook in de papieren Knack van 31 mei op pagina 61 verscheen volgend kort stuk: ‘Een basisschool in Florida bant het gedicht The Hill We Climb, dat poëte Amanda Gorman voorlas bij de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. Een ouder had geklaagd dat het gedicht ‘haatboodschappen en indoctrinatie’ bevat, een echo van de strijd die gouverneur Ron DeSantis voert tegen woke. Gorman is er kapot van, meldt ze op Twitter.’

De inhoud van de artikels verschilt van krant tot krant, maar dat een ‘school in Florida’ het gedicht of boek van Amanda Gorman zou verboden hebben is de kernboodschap van al deze artikelen en het kortje in Knack.



De Amerikaanse dichteres Gorman werd bekend in 2021 toen ze op de inauguratie van president Joe Biden haar gedicht The Hill We Climb mocht voordragen. Dat net dat gedicht nu gebannen werd in een school in Florida haalde internationale headlines.

Een Knack-lezer maakte onze factcheckredactie er echter op attent dat de Amerikaanse erkende factcheckers van Snopes deze claim hadden geverifiëerd bij de school in kwestie, het Bob Graham Education Center in Miami Lakes.

Snopes-journalist Jodan Liles nam contact op met de school. De directie had op 29 maart inderdaad een klacht ontvangen over vijf boeken in de schoolbibliotheek, waaronder The Hill We Climb. Dat boek zou volgens een ouder van een kind dat er schoolliep ‘niet educatief’ zijn en ‘leerlingen kunnen indoctrineren’. Die klacht werd besproken op een comité binnen de school op 5 april.

Snopes kreeg de neerslag van die vergadering (zie fragment hieronder). Daaruit blijkt dat er niet werd beslist om het boek te verbieden. Het comité beoordeelde het boek positief en concludeerde dat het “educatieve waarde” en “historische betekenis” had. In het verslag staat nergens dat Gormans boek “verboden” zou worden of dat scholieren verboden zou worden haar gedicht in de bibliotheek te lezen. De vraag van de ouder om het boek uit de bib te verwijderen viel op een koude steen.

Het boek is beschikbaar voor leerlingen van alle leeftijden van de school. Dat werd nog eens benadrukt in een mail naar de ouders van de school, nadat hierover verwarring was ontstaan.

Dat deze kwakkel zelfs nieuws werd aan de andere kant van de oceaan heeft veel te maken met de reactie op dit vermeende feit van Gorman zelf op Twitter. Zij stelde dat het boek ‘was verbannen’.

Rechtzettingen

Knack publiceert een rechtzetting op 7 juni in de papieren editie (het kortje verscheen niet online). We brachten ook de krantencollega’s en VRT NWS op de hoogte. Als reactie op onze mail brachten VRT NWS en Het Nieuwsblad een rechtzetting aan en pasten hun titels aan. Het Laatste Nieuws paste titel en inhoud aan, maar expliciteerde niet dat het om een correctie gaat.

Het Laatste Nieuws nam het oorspronkelijke artikel over van persagentschap Associated Press (AP). HLN-hoofdredacteur Dimitri Antonissen: ‘Persagentschappen als AP worden betaald om de checks te doen. Voor buitenlandse berichtgeving zou je daar grotendeels op moeten kunnen rekenen.’

De Standaard paste zijn titel ‘School in Florida haalt gedicht Amanda Gorman uit bibliotheek na klacht over ‘indoctrinatie”’ niet aan. Volgens De Standaard-hoofdredacteur Karel Verhoeven is ‘de inleiding kort door de bocht, als de factcheck van Snopes klopt’. Dat betwijfelt hij echter: of het boek nog even toegankelijk is voor jonge kinderen als voor de klacht is volgens Verhoeven onduidelijk. Het schoolcomité stelt dat het boek een plaats krijgt in ‘the Middle School Section of the Media Center’. Dat het daardoor niet toegankelijk zou zijn voor jongere kinderen klopt echter niet, aldus Snopes. Het boek is voor alle leerlingen toegankelijk, laat de school weten.

Ook het artikel van De Tijd bleef (voorlopig) ongewijzigd. Van hun redactie ontvingen we bij publicatie van deze factcheck nog geen reactie.

Conclusie Volgens verschillende Vlaamse media zou een school in Florida een boek van dichteres Amanda Gorman, beroemd van de inauguratie van Joe Biden, hebben verboden. Dat klopt niet. Het gaat om het Bob Graham Education Center in Miami Lakes. Die school ontving een klacht over The Hill We Climb van Amanda Gorman, maar besloot het boek niet te verbieden. Het is toegankelijk voor alle leerlingen, volgens Snopes. We beoordelen dit dan ook als onwaar.