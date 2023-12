Factcheck: nee, Poetin heeft niet gezegd dat Klaus Schwab een legitiem militair doelwit is

Online circuleert de bewering dat de Russische president Vladimir Poetin de voorzitter van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab tot ‘legitiem militair doelwit’ heeft uitgeroepen. Dat zou Poetin tijdens een speech bij een Moskovitische denktank hebben gedaan. Maar de bewering klopt niet. Uit Engelstalige transcripten van zijn speech blijkt dat Poetin op geen enkel moment Schwab of het Wereld Economisch Forum heeft vermeld.

Op 14 december wordt in enkele Nederlandstalige Telegramgroepen een artikel gepost, met de titel ‘Poetin verklaart dat globalistenterrorist Klaus Schwab een legitiem militair doelwit is’. Het het artikel is afkomstig van de alternatieve nieuwssite Frontnieuws, een website die vaak nepnieuws publiceert.

In het stuk is een video toegevoegd. Daarin zegt een man dat Poetin tijdens een speech voor de Moskovitische denktank Valdai Discussion Club zou gezegd hebben dat ‘globalisten, zoals Klaus Schwab, en zijn naaste adviseurs legitieme militaire doelwitten zijn’. Poetin zou verklaard hebben dat dat komt omdat ze ‘schaamteloos de macht hebben proberen te grijpen in een globalistische staatsgreep’.

Als bron voor het nieuws verwijst Frontnieuws naar The People’s Voice, een Amerikaanse alternatieve nieuwssite. Die site heette vroeger NewsPunch en stond erom bekend nepnieuws te verspreiden: de factcheckwebsite Mediabias/factcheck beoordeelde NewsPunch als ‘onbetrouwbaar’.

De Duitse hoogleraar en zakenman Klaus Schwab vormt vaak het onderwerp van allerhande complottheorieën. Als voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), dat jaarlijks in het Zwitserse Davos een top voor zakenmensen, politici en activisten organiseert, vertegenwoordigt hij voor veel complotdenkers ‘de corrupte elite’. Knack schreef al eerder enkele factchecks over de man.

Klopt het dat Poetin dergelijke uitspraken deed over Schwab en het Wereld Economisch Forum?

We googelen ‘Putin Valdai discussion club’ en komen zo terecht op de site van de Valdai Club. Daar zien we dat Poetin er op 5 oktober 2023 een speech hield. We vinden ook een Engelstalig transcript van de speech terug. Daarin lezen we niets over Schwab of het Wereld Economisch Forum. Ook uit een Engelstalig transcript dat beschikbaar is op de site van het Kremlin vinden we geen vermelding van Schwab of het Wereld Economisch Forum. Hij had het wel over kernwapens, de relatie tussen Rusland en China en de toetreding van Oekraïne tot de NAVO.

Ook in artikels van media zoals persagentschap Reuters en Het Nieuwsblad lezen we niets over een vermelding van Schwab of het Wereld Economisch Forum.

Conclusie

– Online circuleert de bewering dat de Russische president Vladimir Poetin de voorzitter van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab tot een ‘legitiem militair doelwit’ heeft uitgeroepen.

– Dat zou Poetin tijdens een speech bij een Moskovitische denktank hebben gedaan. Maar dat klopt niet.

– Uit Engelstalige transcripten van zijn speech blijkt dat hij op geen enkel moment Schwab of het Wereld Economisch Forum heeft vermeld.

– We beoordelen de stelling dus als onwaar.