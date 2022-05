Factcheck: nee, Pfizer-ceo wil ‘de wereldbevolking niet met 50 procent verminderen’

In een virale video lijkt Pfizer-ceo Albert Bourla te zeggen zijn farmabedrijf als doel heeft om de wereldbevolking met 50 procent te verminderen. Dat is niet zo. De uitspraak werd geknipt uit een interview met Bourla waarin hij stelt dat hij het aantal mensen dat zich de geneesmiddelen van Pfizer niet kan veroorloven met 50 procent wil doen verminderen.

Op 27 mei plaatst iemand een video op Twitter (hier gearchiveerd) met als bijschrift ‘Albert Bourla, ceo van Pfizer, zegt op WEF 2022: “Ons doel is om tegen 2023 de wereldbevolking met 50% te verminderen, en we zijn goed op weg.” Iemand een vaccinatie?’

De video wordt meer dan 500 keer gedeeld en 230.000 keer bekeken. Met ‘WEF 2022’ wordt de jaarlijkse samenkomst van de netwerkorganisatie World Economic Forum bedoeld. Die vond van 22 tot 26 mei plaats in het Zwitserse Davos.

Ook in Nederlandstalige Twitterberichten en op Facebook circuleert de vermeende uitspraak van de ceo van Pfizer.

In de video van 38 seconden horen we Bourla het volgende zeggen: ‘Ik denk dat een droom, die ik samen met mijn team had toen we in 2019 begonnen, werkelijkheid aan het worden is… In de eerste week dat we elkaar ontmoetten, in januari 2019 in California, toen we samenkwamen om de doelen voor de komende vijf jaren te bepalen, was een van die doelen om tegen 2023 het aantal mensen in de wereld te verminderen met 50 procent. Vandaag wordt die droom werkelijkheid.’ Hierna horen we mensen in de zaal applaudisseren.

De beelden zijn echt, maar er werd in geknipt. Daardoor ontstond een uitspraak die Bourla nooit deed. Dat ontdekte Reuters-journalist Seana Davis door het originele beeldmateriaal te bestuderen.

In die originele video, die op 25 mei werd opgeladen op de YouTube-account van het Wereld Economisch Forum, zien en horen we de volledige uitspraak van Bourla vanaf 2:33. Bourla zegt: ‘Een van die doelen was om tegen 2023 het aantal mensen in de wereld, dat zich onze geneesmiddelen niet kan veroorloven, te verminderen met 50 procent.’



Een deel van Bourla’s uitspraak werd dus weggelaten uit de korte versie die viraal ging, waardoor de betekenis van de zin die hij uitsprak compleet veranderde.

Het fragment komt uit een vraaggesprek met Klaus Schwab, de voorzitter van het WEF. Zowel hij als Bourla zijn wel vaker het onderwerp van beeldmanipulatie of complottheorieën.

Ook bij ons kreeg de video aandacht. P-magazine wijdde er een artikel aan met als titel ‘CEO Pfizer: “We willen de wereldbevolking tegen 2023 halveren” (video)’ waarin ze het ingekorte fragment tonen. Pas in de voorlaatste paragraaf kom je in hun artikel te weten dat het om een gemanipuleerde video gaat: ‘Da’s haast te straf om waar te zijn, toch? Wel, dat ìs het ook. In de video werd namelijk een heel klein beetje geknipt.’ Wie het artikel niet tot het einde leest, kan dus misleid worden.

Conclusie



Pfizer-ceo Albert Bourla zei op het Wereld Economisch Forum niet dat een van de doelen van zijn bedrijf was om ‘het aantal mensen in de wereld te verminderen met 50 procent’, maar wel om ‘het aantal mensen in de wereld, dat zich onze geneesmiddelen niet kan veroorloven, te verminderen met 50 procent’. De versie van de video waarin werd geknipt, beoordelen we als sterk misleidend en daarom onwaar.