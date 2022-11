Factcheck: nee, Peruaanse autoriteiten verwijderen geen 5G-antennes￼

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Volgens berichten op sociale media zou de Peruaanse overheid 5G-antennes verwijderen, nadat inwoners in de nabijheid van de masten covidsymptomen zouden hebben gekregen. Het filmpje dat de claim moet bewijzen toont echter de ontmanteling van een illegaal geplaatste communicatie-antenne die niets te maken heeft met 5G. De video werd bovendien al in 2019 opgenomen, nog voor de coronapandemie.

Op 30 oktober post een Nederlandstalige vrouw onderstaand Facebookbericht (hier gearchiveerd).

Het bericht bevat een filmpje van iets meer dan 2 minuten waarin arbeiders met een kraan een mast ontmantelen die bedekt lijkt met boombladeren. In het bijschrift stelt de vrouw dat de Peruaanse autoriteiten 5G-antennes verwijderen in Miraflores, een district van de Peruaanse hoofdstad Lima. Ze zouden dat doen ‘vanwege gezondheidsrisico’s’ – inwoners in de nabijheid van de masten zouden covidsymptomen hebben gekregen.

Wat is 5G?

5G is een afkorting voor de vijfde generatie mobiele telecommunicatienetwerken. De technologie zou sneller internet en snellere responstijden opleveren en veel meer apparaten kunnen verbinden. Nogal wat complotdenkers geloven dat 5G een nefaste invloed heeft op de menselijke gezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het tot op heden niet aangetoond dat 5G gezondheidsrisico’s met zich mee zou brengen. Het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano en de Belgische regeringen verzamelen alle wetenschappelijke onderzoek en informatie over 5G op de website over5g.be. Knack schreef al eerder twee factchecks over het onderwerp.

Wat zien we precies in de video?

Dezelfde video circuleerde dit voorjaar al op Twitter en Telegram, met soortgelijke claims erbij (hier en hier gearchiveerd). In een eerdere factcheck achterhaalde Knack dat de video niet de verwijdering van een 5G-antenne toont, maar de ontmanteling van een illegaal geplaatste communicatie-antenne die niets te maken heeft met 5G. Dat valt te lezen op de websites van de Peruaanse krant Perú 21, van de radiozender RPP en van het district Miraflores. Op 30 november 2019 maakten ze alledrie melding van de ontmanteling van een illegaal geplaatste communicatietoren (hier, hier en hier gearchiveerd). Op de website van RPP vinden we de beelden terug van de video die op sociale media wordt gedeeld (vanaf 0:26).

Volgens de artikels plaatste het bedrijf Coar North SAC de 30 meter hoge transmissietoren zonder vergunning van het lokale bestuur en zonder de buurtbewoners te raadplegen. Na een administratief proces dat zo’n twee maanden in beslag nam, besliste het lokale bestuur dat de toren neergehaald moest worden. Daarnaast kreeg het bedrijf ook een boete van 8400 soles, omgerekend zo’n 2000 euro. De sloop, die plaatsvond op 29 november 2019, was live te volgen op de Facebookpagina van het district Miraflores. Nergens wordt vermeld dat het gaat om een 5G-antenne. Bovendien verklaarde het Peruaanse ministerie van transport en communicatie in juni 2020 dat Peru niet over 5G-antennes beschikte. Dat lezen we op de website van RPP en op de website van de Peruaanse radiozender Radio Exitosa. De video is dus al in 2019 opgenomen, voor er sprake was van covid-19.

Conclusie Volgens een Facebookpost zou de Peruaanse overheid 5G-antennes verwijderen in het district Miraflores van de hoofdstad Lima, nadat inwoners in de nabijheid van de masten covidsymptomen zouden hebben ontwikkeld. Het filmpje dat de claim moet bewijzen, toont echter de ontmanteling van een illegaal geplaatste communicatie-antenne die niets te maken heeft met 5G. De video werd bovendien al opgenomen in 2019, nog voor de covidpandemie. We beoordelen het bijschrift bij de video daarom als onwaar.