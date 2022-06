Factcheck: nee, deze video toont geen ontmanteling van een 5G-antenne in Peru

Op sociale media circuleert een video waarin te zien zou zijn hoe ‘in Peru alle 5G-antennes worden verwijderd.’ Dat klopt niet. De video werd opgenomen in 2019 en toont de ontmanteling van een illegaal geplaatste communicatie-antenne die niets te maken heeft met 5G.

In een video die circuleert op Twitter en Telegram zien we hoe arbeiders met een oranje kraan (0:08) een communicatiemast ontmantelen (hier en hier gearchiveerd).

Screenshot Twittervideo

Screenshot Twittervideo

De mast lijkt bedekt te zijn met boombladeren. Volgens socialemediagebruikers zouden we de ontmanteling van een 5G-antenne zien. ‘In Peru worden 5G-antennes uit de lucht gehaald omdat het publiek zich bewust is geworden van de gevaren ervan,’ lezen we in het bijschrift van een tweet (hier gearchiveerd).

Screenshot Twitter

Wat is 5G?

5G is een afkorting voor de vijfde generatie mobiele telecommunicatienetwerken. De technologie moet sneller internet en snellere responstijden opleveren. 5G zou ook in staat zijn om veel meer apparaten te verbinden. Veel complotdenkers geloven dat 5G een nefaste invloed heeft op de menselijke gezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het tot op heden niet aangetoond dat 5G gezondheidsrisico’s met zich mee zou brengen. Sciensano en de Belgische regeringen verzamelen alle wetenschappelijke onderzoek en informatie over 5G op de website over5g.be. Knack schreef al eerder twee factchecks over het onderwerp.

Zien we in deze video hoe een 5G-antenne wordt neergehaald?

We gaan eerst op zoek naar een betere versie van de video. Daarvoor tikken we ‘Peru 5G’ in op de zoekbalk op Twitter. Daar vinden we een andere versie van dezelfde operatie. We herkennen dezelfde oranje kraan als in de eerste Twittervideo.

Screenshot Twittervideo

Op seconde 23 van de eerste Twittervideo zien we in de achtergrond een reeks witte huizen, die we overeenkomen met de reeks witte huizen die we op seconde 26 zien van de tweede Twittervideo.

Screenshot Twittervideo

Screenshot Twittervideo

Een Spaanstalig persoon tweette de beelden op 20 juni 2020 (hier gearchiveerd). De video circuleert dus al langer online.

Screenshot Twitter

Onder de video lezen we de Spaanse zin ‘Están quitando todas las antenas 5g de Miraflores!’. Dat betekent zoveel als ‘Ze verwijderen alle 5G-antennes in Miraflores’. Miraflores is een district in de Peruaanse hoofdstad Lima. Door de zin in te geven op Facebook vinden we nog andere versies van dezelfde video.

Screenshot Facebook

Alle wegen leiden dus naar Peru. Op Google tikken we ‘’5G antena’ site:.pe’ in. Met de ‘site:.pe’ geven we aan dat we enkel Peruaanse sites in de zoekresultaten willen.

Screenshot Google

Zo komen we terecht op de websites van de Peruaanse krant Perú 21, van de radiozender RPP en van het district Miraflores. Op 30 november 2019 maakten ze alledrie melding van de ontmanteling van een illegaal geplaatste communicatietoren (hier, hier en hier gearchiveerd). Op de website van RPP vinden we de beelden van de Twittervideo terug (vanaf 0:26). Volgens de artikels plaatste het bedrijf Coar North SAC de 30 meter hoge transmissietoren zonder vergunning van het lokale bestuur en zonder de buurtbewoners te raadplegen. Na een administratief proces dat zo’n twee maand in beslag nam, besliste het lokale bestuur dat de toren neergehaald moest worden. Daarnaast kreeg het bedrijf ook een boete van 8400 soles, omgerekend zo’n 2000 euro. De sloop, die plaatsvond op 29 november 2019, was ook live te volgen op de Facebookpagina van het district Miraflores. Nergens wordt vermeld dat het gaat om een 5G-antenne. Bovendien verklaarde het Peruaanse ministerie van transport en communicatie in juni 2020 dat Peru niet over 5G-antennes beschikte. Dat lezen we op de website van RPP en op de website van de Peruaanse radiozender Radio Exitosa.

Conclusie

Online circuleert een video waarop de ontmanteling van een 5G-antenne in Peru zou te zien zijn. Dat klopt niet. De video werd gemaakt in november 2019 en toont de sloop van een communicatietoren die illegaal in het Limaanse district Miraflores werd geplaatst. We beoordelen de claim dat in Peru alle 5G-antennes zouden verwijderd worden dan ook als onwaar.