Factcheck: nee, Oekraïens meisje dat volkslied zingt werd niet verwond door Russische bommen

Op de sites van Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg verscheen een video van een meisje dat het Oekraïense volkslied zingt terwijl ze een gips krijgt. Haar verwonding zou veroorzaakt zijn door een ‘Russisch bombardement’. Dat laatste klopt niet. Ze viel met de fiets.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op donderdag 30 juni zien we op de sites van de Vlaamse kranten Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg een video verschijnen van een meisje in een ziekenhuis dat het Oekraïense volkslied zingt. Volgens de kranten zien we ‘een meisje dat gewond raakte toen de Russen de stad Mykolajiv afgelopen week bombardeerden’. De drie Vlaamse kranten maken deel uit van dezelfde mediagroep (Mediahuis) en nemen wel vaker video’s en artikels van elkaar over. We zien driemaal dezelfde video en begeleidende tekst.

De video kwam oorspronkelijk online op het Instagramaccount (nu privé gemaakt) van de moeder van het kind. Factcheckers van Reuters namen contact op met de vrouw en zij liet weten dat haar vierjarige dochtertje een fietsongeval had gehad, en niet was geraakt door een Russisch bombardement. De Oekraïene stad Mykolajiv werd wel degelijk door het Russische leger gebombardeerd in de periode dat de video online kwam, zo blijkt uit geverifieerde oorlogsbeelden op sociale media. Maar dit meisje was daar dus geen slachtoffer van.

Dat laat de moeder ook zelf weten via TikTok. Ze schrijft in het Oekraïens: ‘Elizaveta zong het volkslied heel goed nadat ze haar been had verwond bij een fietsongeval… dat gebeurt!’

Het meisje werd dus niet geraakt door Russische bommen. Tot die conclusie kwamen ook factcheckers van France 24 en VRT NWS.

We nemen contact op met de redactie van Het Nieuwsblad, de krant die de video in Vlaanderen als eerste publiceerde en krijgen een antwoord via mail van videojournalist Kim Lannoo. ‘De video en het bijbehorende verhaal hebben we verkregen via Newsflare, een nieuwsdienst die ons video’s en bijbehorende context aanlevert’, schrijft Lannoo. ‘Die verhalen worden ook telkens gecontroleerd (en indien nodig ook gewijzigd en/of aangevuld door de videoredacteur). Hierbij is spijtig genoeg niet voldoende gecheckt of dit verhaal klopte. Intussen is het artikel in kwestie offline gehaald.’

De video is inderdaad verwijderd van de site van Het Nieuwsblad, nadat Knack contact had opgenomen met de redactie van Het Nieuwsblad. Een publieke rechtzetting vonden we niet terug. Wie de video nu wil bekijken krijgt de standaard foutmelding ‘Sorry, we kunnen u deze pagina niet tonen.’ Bij Newsflare, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg staat de video nog wel online op het moment dat we deze factcheck publiceren.

Conclusie Een meisje dat in een veelgedeelde video het Oekraïense volkslied zingt terwijl ze een gips krijgt, was niet gewond geraakt bij een Russisch bombardement, zoals enkele kranten schrijven. Ze was gewond geraakt bij een val met haar fiets. Dat bevestigt de moeder van het kind op sociale media. De titel van de video ‘Meisje raakt gewond tijdens Russisch bombardement’ beoordelen we daarom als onwaar.