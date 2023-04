Factcheck: nee, niet 70 procent van het Nederlandse supermarktpersoneel is minderjarig

In een radio-interview zei een ACV-vakbondsvrouw onlangs dat 70 procent van het personeel in de Nederlandse supermarkten jonger is dan 18 jaar. Dat klopt niet. Volgens betrouwbare bronnen zit 71,7 procent van de supermarktmedewerkers in de leeftijdscategorie 15-24 jaar en is 36,6 procent jonger dan 18.

‘Zeventig procent van alle tewerkstelling in de supermarkten in Nederland wordt ingevuld door -18-jarigen’, zegt algemeen coördinator retail van ACV Puls Kristel Van Damme op 21 april in het Radio-1-programma De Wereld Vandaag (vanaf 42:58). ‘70 procent van het personeel is jonger dan 18 jaar, dus slechts 1 op de 3 supermarktmedewerkers is volwassen’, herhaalt ze later in het gesprek.

Eerder in diezelfde uitzending had hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen (Universiteit van Tilburg) uitgelegd (vanaf 36:20) dat de Nederlandse arbeidswetgeving het mogelijk maakt dat jongeren al vanaf 13 jaar licht werk doen in de supermarkt. In België kan dat pas vanaf 15 jaar. Wilthagen vertelde ook dat het in Nederland heel gewoon is dat jonge scholieren al een baantje hebben en dat supermarktjobs er erg populair zijn bij tieners. In de Nederlandse pers lezen we ook dat bedrijven in wervingscampagnes actief op zoek gaan naar 13-14-jarigen.

Toch lijkt 70 procent minderjarigen een hoog cijfer. We vragen daarom aan Kristel Van Damme op welke bron ze zich voor het percentage baseert. Wanneer we haar aan de telefoon krijgen, legt ze uit dat ze die informatie heeft verkregen via haar contacten bij de Nederlandse vakbond FNV. We stellen de vraag ook via e-mail en telefoon aan professor Wilthagen maar krijgen voorlopig geen antwoord.

Bij FNV gaat bestuurder Danielle Wiek voor ons op zoek naar de meest actuele werkgelegenheidscijfers van de supermarkten in Nederland. ‘Van de 325.685 medewerkers zijn er 233.630 in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar. Dat komt neer op een percentage van 71,7 procent’, laat ze via e-mail weten. Ze stuurt ook een link mee naar haar bron: het dashboard werkgelegenheid van de arbeidsmarktdetailhandeldatabase van Retail Insiders, een centraal kennisplatform voor de retailsector in Nederland.

We steken ook ons licht op bij retailprofessor Laurens Sloot (Universiteit Groningen). Hij is de oprichter en directeur van het Erasmus For Management Institute (EFMI), een academisch kennis- en opleidingsplatform voor retailers en fabrikanten in de voedingssector. ‘De loonkosten van een Nederlandse supermarkt liggen gemiddeld op zo’n 8 procent van de omzet. Dat komt inderdaad omdat er veel jongeren worden ingezet, maar die werken vaak ook maar een beperkt aantal uren. Uit een rapport van Marshoek (pagina 38), dat onderzoek doet bij zelfstandige supermarktondernemers, blijkt dat het personeelsbestand er in 2020 uit zag als in onderstaande tabel: 36,6 procent is 18 jaar of jonger en 67 procent van het supermarktpersoneel is 21 jaar of jonger’, laat Sloot via e-mail weten.

Conclusie In een radio-interview zegt een vakbondsvrouw dat 70 procent van het personeel in de Nederlandse supermarkten jonger is dan 18 jaar. Dat klopt niet. Volgens betrouwbare bronnen zit 71,7 procent van de supermarktmedewerkers in de leeftijdscategorie 15-24 jaar en is 36,6 procent jonger dan 18. We beoordelen de claim daarom als onwaar.