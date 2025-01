Factcheck: nee, het WEF heeft niet beloofd iedereen te ‘vergeven’ die Trump zou vermoorden

Socialemediagebruikers beweren dat het Wereld Economisch Forum (WEF) een toekomstige moordenaar van Amerikaans president Donald Trump zou ‘vergeven’. De bewering komt van een alternatieve nieuwssite die beweert een klokkenluider van het WEF te hebben gesproken. Het is niet zeker of die klokkenluider bestaat en er is geen ander bewijs dat de uitspraken bevestigt.

Volgens socialemediagebruikers zou het Wereld Economisch Forum (WEF) hebben beloofd ‘iedereen te vergeven die erin slaagt president Trump te vermoorden’. Het WEF is een bijeenkomst van bedrijfsleiders, politici en wetenschappers en vindt jaarlijks plaats in het Zwitserse bergdorp Davos. De meest recente editie werd gehouden tussen 20 en 24 januari 2025.



‘Volgens insiders zou Schwab beloven iedereen te vergeven die Trump met succes vermoordt wanneer de globalisten terug controle nemen over de Verenigde Staten’, schrijft een populair account bijvoorbeeld op X. Zijn post werd ruim 335.000 keer bekeken. De Duitse econoom Klaus Schwab was tot voor kort de ceo van het WEF.



De bewering werd gedeeld op zowel X (hier, hier en hier), Instagram als Threads.



Engelstalige socialemediagebruikers gebruiken allesbehalve toevallig het woord ‘pardon’ (gratie of amnestie). Tijdens de laatste maanden van zijn mandaat heeft oud-president Joe Biden namelijk een aantal mensen preventief gratie verleend omdat hij vreesde dat zijn opvolger Donald Trump ze zou proberen te vervolgen. En Trump zelf verleende onlangs gratie aan mensen die veroordeeld waren voor hun deelname aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.



Het WEF is al langer een favoriet onderwerp voor complotdenkers en verspreiders van desinformatie. Zo checkte Knack al beweringen dat het WEF koffie en vlees zou willen verbieden en dat de organisatie van plan zou zijn de wereld te ontvolken. In 2024 publiceerde Knack een overzicht van het complotweb rond het WEF.



Klopt het dat het WEF heeft beloofd de moordenaar van Amerikaans president Donald Trump te vergeven?

Waar komt de bewering vandaan?

In sommige van de posts wordt een video van de alternatieve nieuwssite The People’s Voice gedeeld. In die video vertelt de presentator dat het ultieme doel van het WEF is om Donald Trump aan de kant te schuiven.



‘Verhalen van achter de schermen leggen een duivels plan bloot: Schwab belooft iedereen te vergeven die succesvol Trump vermoordt wanneer de globalistische orde het terug overneemt in de Verenigde Staten’, verduidelijkt de presentator (0:25).



‘Volgens een klokkenluider binnen het WEF is die organisatie ervan overtuigd dat ze zullen winnen en maken ze al plannen voor de periode na Trump’, gaat de presentator verder (2:18).



Vervolgens begint een soort computerstem te spreken die de klokkenluider zou zijn. ‘Ik heb niet veel tijd. Luister goed. Ik maak al langer dan een decennium deel uit van het WEF. Wat ik nu zal vertellen gaat verder dan je je kunt inbeelden. Er is een plan, een operatie die we proberen uit te voeren met de naam Rode Dageraad. Het doel: de president van de Verenigde Staten elimineren door wat ze stochastisch terrorisme noemen’, vertelt de computerstem (2:26). Stochastisch terrorisme is wanneer indirecte, opruiende taal gebruikt wordt om politiek geweld te veroorzaken.



De ngo Transparency International omschrijft een klokkenluider als ‘iemand die informatie over corruptie of ander wangedrag binnen een organisatie tegenover individuen of andere organisaties onthult’. De Europese Unie voerde in oktober 2019 minimumstandaarden in voor de bescherming van klokkenluiders.



Professionele journalisten en kwaliteitsmedia nemen getuigenissen van klokkenluiders niet zomaar over zonder zelf bewijs te kunnen inkijken. Toen de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden contact opnam met The Guardian en The Washington Post, bezorgde hij de journalisten bijvoorbeeld duizenden documenten die zijn beweringen over de spionagepraktijken van de inlichtingendienst NSA staafden.



Het Internationaal Centrum voor Journalisten (ICFJ) raadt op zijn website journalisten aan om informatie van klokkenluiders altijd te verifiëren met andere bronnen. Zo lieten de Amerikaanse journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein, die het Watergateschandaal aan het licht brachten dat president Richard Nixon tot aftreden dwong, de beweringen van klokkenluider Mark Felt bevestigen door meerdere bronnen binnen de Amerikaanse overheid.



The People’s Voice geeft nergens aan dat het documenten kon inkijken of dat het nieuws door externe bronnen werd bevestigd.

Conclusie

– Socialemediagebruikers beweren dat het Wereld Economisch Forum een toekomstige moordenaar van Amerikaans president Donald Trump zou ‘vergeven’. Die bewering is afkomstig van een alternatieve nieuwssite die beweert een klokkenluider van het WEF te hebben gesproken.

– Het is niet zeker of die klokkenluider bestaat en er is geen enkel ander bewijs dat de uitspraken bevestigt.

– Daarom besluiten we dat er geen bewijs is voor de beweringen.