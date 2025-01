World Economic Forum gaat opnieuw van start in Davos: alle complottheorieën nog eens op een rijtje

In de schaduw van Donald Trumps inauguratie vindt van 20 tot 24 januari 2025 in het Zwitserse bergdorp Davos het World Economic Forum plaats. Vorig jaar bracht Knack het complotnarratief rond die organisatie in kaart.

Een eerste versie van het World Economic Forum (WEF) vond plaats in 1971. Sindsdien organiseert het WEF jaarlijks een bijeenkomst in het Zwitserse Davos om ‘publiek-private samenwerking te bevorderen’. Op de bijeenkomst ontmoeten bedrijfsleiders, onderzoekers en politici elkaar fysiek om dat doel waar te maken.

Het WEF is de laatste jaren een mikpunt van kritiek geworden. Sommigen zien er de hoogmis van neoliberaal kapitalisme in, volgens anderen staat het evenement symbool voor links-liberaal globalisme. Knack publiceerde al tientallen factchecks over het WEF. Daarom besloten we in januari 2024 het complotnarratief rond het WEF te duiden aan de hand van die factchecks. Klik hier door naar dat overzicht.

De grote spil van dat complotweb, Klaus Schwab, beweerde in mei om tegen januari een stap terug te zetten in de organisatie waar hij meer dan 50 jaar aan het hoofd stond. De Noorse conservatieve politicus en diplomaat Børge Brende is tegenwoordig ceo van het WEF. Als voorzitter van de Raad van Bestuur blijft Schwab achter de schermen weliswaar de touwtjes stevig in handen houden.

Desondanks bleef het voorbije jaar de complotmolen op volle kracht verder malen. Zo schreef Knack factchecks over een link tussen overstromingen en het WEF, en vermeend verbod op koffie. Het ontvolken van de Aarde en het eten van vlees bleven in 2024 populaire desinformatiebronnen.

De huidige editie van het WEF vindt plaats tussen 20 en 24 januari. Zowel politici als Alexander De Croo (Open VLD) en Mathias Diependaele (N-VA) als de CEO’s van bedrijven als baggeraar DEME en netbeheerder Elia tekenen dit jaar present. In het Belgisch Huis op de conferentie vinden evenementen plaats over de diamantindustrie en duurzame energie.

Ook tijdens en na deze editie van het World Economic Forum blijft Knack desinformatie over dat evenement factchecken.