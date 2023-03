Factcheck: nee, een theelepel honing helpt niet tegen een kater

‘Theelepel honing zeer doeltreffend tegen kater’, zo raadde een artikel op Kotplanet aan. Maar het is zwaar overdreven.

Op Kotplanet.be, een website gericht op studenten, lazen we onlangs een artikel met als kop: ‘Hoe vermijd ik een kater in de les of om te studeren?’ Een van de tips klonk als volgt: ‘Er bestaan veel ingrediënten die de kater doen verdwijnen, maar honing staat daar vaak niet bij. Toch blijkt uit onderzoek dat een theelepel honing zeer doeltreffend is. Fructose is een suikersoort die in honing zit en ervoor zorgt dat de alcohol sneller zal afbreken.’ Verder werd nog aangeraden om stevig te ontbijten met eieren. ‘In eieren zitten namelijk stoffen die de hoofdpijn kunnen verhelpen en ervoor zorgen dat alcohol een minder grote belasting is voor de lever.’

‘Hoeveel onzin kan er in één artikel staan’, zucht professor Hans Van Vlierberghe, maag-, darm- en leverarts in het UZ Gent. ‘Het enige wat helpt tegen een kater is goed hydrateren: met water of andere niet-alcoholische dranken. Alcohol is namelijk een diureticum, het heeft een vochtafdrijvende werking. Daardoor moet je veel plassen als je gedronken hebt. En je raakt ook gedehydrateerd of uitgedroogd. Dat zorgt voor de hoofdpijn die we kennen als een kater. Voldoende drinken is dus de boodschap, en eventueel een pijnstiller nemen. Maar of je nu een lepel honing eet, een appel of eieren: dat zal allemaal geen effect hebben.’

Als de maag goed gevuld is, wordt de alcohol trager opgenomen.

Ook professor toxicologie Jan Tytgat (KU Leuven) wil de stelling ernstig nuanceren. ‘Een overmatige consumptie van alcohol zorgt voor malaise in het lichaam. Een deel daarvan komt door de oxidatie van alcohol in de lever. Die wordt afgebroken tot aceetaldehyde, een giftige stof die hoofdpijn en een brakerig gevoel oplevert. Vervolgens breekt de lever die stof af tot azijnzuur, dat tot slot wordt omgezet in water en kooldioxide, die het lichaam afscheidt via de urine en de adem. Er zijn onderzoeken, zoals een recente Mexicaanse studie, die aantonen dat fructose de afbraak van alcohol in de lever kan versnellen. Maar heel wat wetenschappers betwisten dat, dus er is meer onderzoek nodig. Bovendien helpt het enkel in extreme gevallen: als iemand op intensieve zorg ligt met drie promille alcohol in zijn bloed, kan een infuus met fructose eventueel helpen. Maar het effect van een theelepel honing zal verwaarloosbaar zijn, en dus zeker niet “zeer doeltreffend”. Al kan het ook geen kwaad.’

Ook het effect van eieren wil Tytgat weerleggen. ‘Eieren eten als je al een kater hebt, zal daar niets aan verhelpen. Wat wél enigszins kan helpen, is een zogenaamde “fond” leggen: voordat je alcohol begint te drinken, een vette maaltijd eten, bijvoorbeeld met eieren. Als de maag goed gevuld is, wordt de alcohol trager opgenomen. Daardoor krijg je lagere piekconcentraties in het bloed, wat het risico op een kater doet afnemen.’

Is het waar? Er zijn studies waaruit blijkt dat fructose de afbraak van alcohol in de lever kan versnellen, maar meer onderzoek is nodig. Een theelepel honing zal volgens experts geen of amper effect hebben op een kater. We beoordelen de stelling als eerder onwaar.