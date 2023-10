Factcheck: nee, dit is geen anti-WEF-demonstratie in Warschau

Online circuleren beelden van wat, volgens sommigen, een demonstratie tegen het Wereld Economisch Forum (WEF) in Warschau zou zijn. Dat klopt niet: het gaat om een massale betoging tegen de Poolse regering, in de aanloop naar de Poolse verkiezingen nu zondag. Met het WEF had de demonstratie niets te maken.

Op 1 oktober verschijnt op X (voorheen Twitter) onderstaande video (hier gearchiveerd). ‘Ongeveer een miljoen demonstranten bij anti-(WEF)-regeringsbijeenkomst in Warschau, Polen’, luidt het bijschrift.

Dezelfde video, met dezelfde claim erbij, verscheen op 3 oktober ook op TikTok (hier gearchiveerd). ‘Warschau, Polen, massale demonstratie tegen de (WEF)-regering’, staat daar te lezen.

Zien we hier inderdaad een betoging in de Poolse hoofdstad Warschau, gericht tegen de ‘regering’ van het Wereld Economisch Forum (WEF)?

Zijn deze beelden gemaakt in Warschau?

De videobeelden zijn inderdaad gemaakt in de Poolse hoofdstad Warschau. Het gebouw op de voorgrond is het Paleis van Cultuur en Wetenschap – Pałac Kultury i Nauki in het Pools, afgekort PKiN.

Zien we een betoging tegen het WEF?

Het Wereld Economisch Forum (WEF) is een internationale netwerkorganisatie die naar publiek-private samenwerking streeft. Ze is vooral bekend van haar jaarlijkse top voor zakenmensen, politici en wereldleiders in het Zwitserse Davos. De organisatie is vaak het onderwerp van complottheorieën.

Met het WEF heeft de demonstratie in de video niets van doen. Op de beelden zien we de ‘Mars van een miljoen harten’, een oppositiebetoging die op 1 oktober plaatsvond in Warschau. De opkomst werd door sommigen geschat op 500.000 deelnemers, anderen spreken van 800.000. De organisatoren claimen dat een miljoen betogers mee liep. Persagentschap Reuters meldde dat het stadsbestuur van Warschau een miljoen demonstranten had geteld.

De demonstratie werd georganiseerd door de Poolse oppositiepartij Platforma Obywatelska (Burgercoalitie) onder leiding van oud-voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, tegen de rechts-nationalistische Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) die al acht jaar aan de macht is. De betoging werd precies twee weken voor de Poolse parlementsverkiezingen van 15 oktober 2023 gehouden. Op 5 juni had de Poolse oppositie al een eerdere demonstratie georganiseerd, die toen een half miljoen mensen op de been bracht in de Poolse hoofdstad.

Ook de Amerikaanse factcheckers van Lead Stories namen de claim onder de loep en kwamen tot dezelfde conclusie.

Conclusie Online circuleren beelden van wat volgens sommigen een demonstratie tegen het Wereld Economisch Forum (WEF) in Warschau zou zijn. Dat klopt niet: het gaat om een massabetoging tegen de Poolse regering, in de aanloop naar de Poolse verkiezingen op 15 oktober. Met het WEF had de demonstratie niets te maken. We beoordelen de claim daarom als onwaar.