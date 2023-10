Miljoen Polen demonstreren tegen regering in Warschau

Op twee weken van de Poolse parlementsverkiezingen blaast de oppositie vandaag/zondag verzamelen in het centrum van Warschau. Ruim een miljoen mensen hebben gehoor gegeven aan die oproep en zijn naar de hoofdstad afgezakt, zegt het stadsbestuur.

‘Als ik die honderdduizenden lachende gezichten zie, dan voel ik wel dat er een beslissend moment in de geschiedenis van ons vaderland aankomt’, aldus Donald Tusk, oud-premier, voormalig voorzitter van de Europese Raad en nu kopman van oppositiepartij Burgercoalitie (PO). Die partij is voortgekomen uit het Burgerplatform. Ook de linkse partij Razem steunt de actie.

De betogers hebben borden mee met daarop slogans als ‘We hebben genoeg en willen verandering’ en ‘Samen hebben we macht’. “Niets kan deze macht tegenhouden’, zei Tusk nog. ‘Laat niemand daarboven in de machtsgelederen zich illusies maken. Deze verandering is onvermijdelijk.’

De mars van een miljoen harten, zoals Tusk het noemde, ging om 12 uur van start. Op basis van de politie had persbureau PAP het over net 100.000 betogers, maar bij het stadsbestuur is te horen dat er 1 miljoen betogers zijn. ‘

‘Dit is absoluut de grootste betoging in de geschiedenis van Warschau’, zegt de woordvoester van burgemeester Rafal Trzaskowski (PO). De nationalistische conservatieven van Recht en Rechtvaardigheid (PiS) leiden het land al acht jaar.

Donderdag al zei Tusk over hen tijdens een bijeenkomst in de noordelijke stad Elblag dat ‘ze ons niet intimideren, ze zullen ons niet het zwijgen opleggen, het is essentieel dat heel Polen ziet dat niemand nog bang is voor hen’.

PiS organiseert zondag een eigen manifestatie, in de zuidelijke stad Katowice. In de peilingen ligt die partij duidelijk voorop, maar mogelijk zal ze voor een meerderheid een coalitiepartner nodig hebben. Daarvoor wordt in de richting van de extreemrechtse Konfederacja gekeken.