Factcheck: nee, deze video toont geen pro-Palestijnse manifestatie in Frankrijk

Op sociale media circuleert een video die een pro-Palestijns protest in Frankrijk zou tonen. Dat klopt niet. Het is een filmpje van Braziliaanse voetbalfans, dat begin oktober online werd geplaatst.

Online circuleert een video van wat een pro-Palestijns protest in Frankrijk zou zijn. ‘Frankrijk heeft pro-Palestijnse protesten verboden. Toch is er massaal protest voor Palestina’, lezen we in het bijschrift van de video.

De beelden circuleren ook op TikTok en Twitter. ‘Enorme demonstraties in Frankrijk, gebaseerd op wat er in Gaza gebeurt’, lezen we in het bijschrift van de TikTok-video.

De voorbije weken flakkerde het conflict tussen Israël en Hamas opnieuw met veel geweld op. Op zaterdag 7 oktober begon de Palestijnse extremistische groepering Hamas een moordende raid tegen Joodse doelwitten: ze overvielen onder meer een Israëlisch muziekfestival en enkele kibboetsen in de buurt van Gaza. Meer dan 200 mensen werden ontvoerd en tot gijzelaar gemaakt. Tegelijkertijd vuurde Hamas vanuit de Gazastrook duizenden raketten op Israël af. Een overzicht van de gebeurtenissen lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters. Volgens de Israëlische autoriteiten zouden bij de aanvallen van Hamas minstens 1400 mensen gestorven zijn. Israël reageert sinds zondag 8 oktober met dodelijke bombardementen op de Gazastrook. Sinds 27 oktober vindt er ook een grondoffensief plaats in de Gazastrook. De bombardementen vanuit Israël op Gaza worden intenser en de situatie in de Gazastrook begint de proporties van een humanitaire crisis aan te nemen, aldus Reuters. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid in Gaza vielen er al 9770 doden op 29 oktober van 8425 doden en 3457 dode kinderen. Dat lezen we eveneens bij Reuters.

Hoewel er wereldwijd veel protesten plaatsvinden, circuleren er ook beelden van andere en oudere manifestaties online. Knack checkte al verschillende video’s.

Heeft Frankrijk pro-Palestijnse manifestaties verboden?

De Franse overheid vaardigde inderdaad op 12 oktober zo’n verbod uit, in een poging om schermutselingen te vermijden. Dat lezen we bij De Standaard. Frankrijk heeft tegelijk de grootste Joodse gemeenschap en de grootste moslimgemeenschap in Europa. Dat lezen we in een rapport van de organisatie Jewish Databank en in een rapport van het Amerikaanse Pew Research Center.

Het nationale verbod is intussen wel van de baan: het werd na enkele dagen door de Franse raad van state ongedaan gemaakt. Het zijn de prefecten, de vertegenwoordigers van de Franse staat in een departement of een regio, die beslissen of de manifestaties mogen plaatsvinden op hun grondgebied.

Toont de video een Franse manifestatie voor Palestina?We nemen enkele screenshots van de video en komen zo terecht op een tweet van de Braziliaanse Twitterpagina Planeta do Futebol, gepost op 6 oktober. De video is gemaakt door de Braziliaanse journalist Marcela Rafael.

De factcheckers van persagentschap Reuters namen met haar contact op. De journalist liet weten dat we in de video een optocht zien van de fans van de Braziliaanse voetbalploeg Palmeiras. Die speelde op 6 oktober een wedstrijd tegen het Argentijnse Boca Juniors. De video werd gemaakt in Sao Paolo.

Conclusie Online wordt een video van een massamanifestatie gedeeld met de bewering dat het om een pro-Palestijnse manifestatie in Frankrijk gaat. De video toont een optocht van fans van een Braziliaanse voetbalploeg. Dat wordt bevestigd door de journaliste die de beelden maakte. Het bijschrift is dus onwaar.