Factcheck: video toont pro-Palestijnse manifestatie in 2021, niet 2023

Op sociale media circuleert een video die een recente pro-Palestijnse massamanifestatie in Chicago zou tonen. Dat klopt niet. De manifestatie vond in mei 2021 plaats in de Amerikaanse stad, en toont een pro-Palestijnse manifestatie die georganiseerd werd na een heropleving van het conflict tussen Israël en Hamas.

Op 9 oktober post een Nederlandstalig Telegramkanaal een video van een massamanifestatie, die recent in de Amerikaanse stad Chicago zou hebben plaatsgevonden. ‘Duizenden activisten kwamen bijeen in Chicago in de VS om solidariteit te tonen met het Palestijnse volk en de Gazastrook’, lezen we op Telegram (hier gearchiveerd). De video circuleert ook op Facebook en X (voorheen Twitter) (hier en hier gearchiveerd).

Onder de naam Operatie al-Aqsa Zondvloed begon de Palestijnse extremistische groepering Hamas op 7 oktober een verrassingsaanval op Israëlische doelwitten. Vanuit de Gazastrook vuurde de organisatie duizenden raketten af. Hamasstrijders trokken tegelijk ook kibboetsen binnen, waarbij ze massale slachtpartijen aanrichtten. Ze vielen binnen op een Israëlisch muziekfestival, Nature Party, dat plaatsvond in de Negev-woestijn, dicht bij Gaza. Dat lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters. Op zondag 8 oktober reageerde Israël met bombardementen op Gaza. Momenteel bereidt Israël een grondoffensief in Gaza voor.

Aan Israëlische zijde zijn ondertussen meer dan 1400 doden gevallen. Ruim 6800 Israëliërs zijn gewond geraakt. Dat zegt het Israëlische leger. In Gaza zijn 2383 doden te betreuren en 9714 gewonden geteld. Op de Westelijke Jordaanoever zijn 54 mensen gedood en 1100 gewonden gevallen. Dat lezen we op de website van Reuters. De Verenigde Naties schatten dat zo’n 400.000 mensen in Gaza op de vlucht zijn.

Zien we echt een pro-Palestijnse manifestatie in Chicago?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen en Yandex. Zo vinden we verschillende posts uit mei 2021 terug op sociale media zoals Facebook en de Russische site VK.

We googelen ‘protests palestine Chicago 2021’ en komen zo terecht op artikels van de kranten The Chicago Tribune en NBC Chicago, beide gepubliceerd op 16 mei 2021. Daarin lezen we dat er die dag een pro-Palestijnse steunmanifestatie werd georganiseerd, waarvoor zo’n duizenden mensen zich in het centrum van de stad verzamelden. Ze protesteerden die maand tegen het conflict tussen Israël en Hamas dat die maand opnieuw was opgelaaid. Door Israëlische luchtaanvallen vielen er toen 42 Palestijnse doden. Dat lezen we in een artikel van persagentschap Reuters.

Ook de factcheckers van nieuwssite Yahoo, persagentschap Reuters en Politifact concludeerden dat de video in 2021 in Chicago is gemaakt.

Conclusie Op sociale media circuleert een video die een recente pro-Palestijnse massamanifestatie in Chicago zou tonen. Dat klopt niet. De manifestatie vond in mei 2021 plaats in de Amerikaanse stad, en toont een pro-Palestijnse manifestatie die georganiseerd werd naar aanleiding van een heropleving van het conflict tussen Israël en Hamas in die maand. We beoordelen de stelling dat het gaat om een recent protest naar aanleiding van de huidige Israëlische-Palestijnse crisis dan ook als onwaar.