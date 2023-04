Factcheck: nee, deze video toont geen ontploffing van een Tesla

Online circuleert een video van verschillende ontploffingen op een autosnelweg. Volgens socialemediagebruikers zouden we de explosie van een elektrische auto van het merk Tesla zien. Dat klopt niet. Het gaat om een voertuig dat 119 gasflessen vervoerde. Die flessen kwamen tot ontploffing na een aanrijding met een passagiersbus.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 10 april publiceren tal van Nederlandstalige Telegramkanalen een video waarin een brand op een autosnelweg te zien is. In de video, die een minuut duurt, zien we dat de brand met zo’n 16 explosies gepaard gaat.

Screenshot Telegram

Het bijschrift stelt: ‘Tesla valt in panne op de autosnelweg. Hij stopt, begint te roken en ontploft ongeveer 16 keer. Elektrische voertuigen zijn bommen die op het punt staan om af te gaan’.

De video circuleert ook op Facebook (hier en hier gearchiveerd).

Screenshot Facebook

In het verleden zijn er al enkele batterijen van elektrische auto’s ontploft, meestal na een ongeval. Zo brandde er in januari een Tesla volledig uit in de Amerikaanse staat Californië, nadat de batterij spontaan vuur had gevat. In de Chinese stad Shanghai ontplofte er in 2019 een Tesla in een ondergrondse garage, lezen we in een artikel van The New York Times. Het blussen van een elektrische auto is ook iets omslachtiger en verbruikt meer water dan een auto met een verbrandingsmotor. Dat komt omdat het elektrische voertuig na het blussen zelf ook nog in een container gekoeld moet worden. Knack schreef daarover al een factcheck. Er circuleren echter ook video’s met de foutieve claim dat ze brandende elektrische auto’s zouden tonen. Ook zo’n video behandelde Knack al eens in een factcheck.

Gaat het hier inderdaad om de ontploffing van een Tesla?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen en Yandex. Google Afbeeldingen levert geen resultaten op. Via Yandex vinden we wel een langere YouTubevideo van het incident.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De video werd in 2013 op de videosite gepost. We vertalen het bijschrift met Google Translate. Zo lezen we dat de video op de ringweg in Moskou werd gemaakt. We kopiëren het bijschrift en geven dat in op Google. De zoekopdracht leidt ons naar twee artikels op de Russische nieuwssites Mk.ru en Newsru.com. Beide artikels werden op 13 juli 2013 gepost en maken gewag van een explosie van een zogenaamde Gazelle. De Gazelle is een automerk dat door het autobedrijf Gorkovski Avtomobily Zavod geproduceerd wordt in de Russische stad Nizjni Novgorod. Er bestaan zowel bestelwagens, minibussen als kleine vrachtauto’s van het merk. Nog volgens de artikels was de Gazelle geladen met 191 gasflessen. Nadat de auto in botsing was gekomen met een passagiersbus, kwamen de flessen tot ontploffing. In het artikel van Newsru.com zien we ook een andere YouTube-video die hetzelfde incident vanuit een andere hoek heeft vastgelegd.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Als we ‘Gazelle electric vehicle’ googelen, zien we dat de eerste elektrische voertuigen van het merk pas sinds 2020 verkocht worden. Dat lezen we op de website van Gazelle zelf. Het voertuig in de video kan dus onmogelijk een elektrisch model zijn.

In een artikel van de Russische staatsomroep IRA wordt echter gemeld dat het zou gaan om auto van het Japanse merk Isuzu. We googelen ‘Isuzu electric trucks’ en komen zo bij een milieurapport van het bedrijf. Daarin lezen we dat er sinds 2019 proeven aan de gang zijn met prototypes van elektrische vrachtwagens. In een artikel van de gespecialiseerde website Trucking Info lezen we dat het bedrijf zijn eerste volledig elektrische truck presenteerde tijdens de World Truck Show in de Amerikaanse stad Indianapolis. Het model zal vanaf midden 2024 beschikbaar zijn voor bestelling. In 2013 had Isuzu dus nog geen elektrische vrachtwagens op de markt gebracht. De vrachtwagen in de video kan dus onmogelijk elektrisch zijn.

Conclusie Online circuleert een video van verschillende ontploffingen op een autosnelweg. Volgens socialemediagebruikers zouden we de explosie van een Tesla zien. Dat klopt niet. Het gaat om een niet-elektrisch voertuig van een ander merk dat 119 gasflessen vervoerde. Die flessen kwamen tot ontploffing na een aanrijding met een passagiersbus. We beoordelen de stelling dat het om de ontploffing van een Tesla gaat dan ook als onwaar.