Factcheck: nee, deze video toont geen dodelijke schietpartij tussen twee groepen migranten in Hamburg

Op sociale media circuleert een video die een recente schietpartij in Hamburg zou laten zien tussen twee ‘groepen migranten’. Het gaat echter om een schietpartij in Duisburg waarbij volgens de politie ‘de motorbende Hells Angels en een Turks-Arabische misdaadbende’ betrokken waren. Het politieonderzoek loopt nog. Dat er meerdere doden zouden zijn gevallen, klopt alvast niet.

Op 7 mei plaatst iemand een video op Twitter (hier gearchiveerd) met als Engels bijschrift: ‘Duitsland, Hamburg: schietpartij tussen twee groepen migranten. Verschillende mensen hebben schotwonden en verwondingen door messen opgelopen. Er zijn verschillende doden gevallen. Naar verluidt hebben tussen de 80 en 100 mensen deelgenomen. Het is nog niet bekend wie deze migranten zijn.’

In de video van 26 seconden gefilmd met een smartphone horen we geweerschoten en zien we mensen weglopen. De video werd 1600 keer bekeken.

Dezelfde video met een vergelijkbaar bijschrift over ‘Hamburg’ en ‘twee groepen migranten’ zien we ook opduiken in andere berichten op Twitter (links), Reddit, Telegram, Facebook (midden) en YouTube (rechts). Meer dan 100.000 mensen zagen de beelden in die context passeren.

De video is van slechte kwaliteit, maar een nummerplaat van een auto is leesbaar. Die begint met de lettercode DO, volgens Wikipedia is dat de code voor Dortmund. Die stad in het Ruhrgebied ligt op 350 kilometer van Hamburg. Uiteraard kan een auto uit Dortmund zich in Hamburg bevinden, maar het doet toch twijfelen of deze beelden effectief in Hamburg zijn gemaakt.

We googelen de zoektermen ‘schietincident’ en ‘Ruhr’ (groen kader) voor de periode waarin de video’s begonnen circuleren begin mei (rood kader). Zo komen we uit bij verschillende artikelen over een schietincident in de stad Duisburg (paarse kaders). Die stad is ook gelegen in het Ruhrgebied.

Een van de artikelen (links) bevat een screenshot van de video die we onderzoeken (rechts).

Volgens de Duitse omroep Deutsche Welle vond op de avond van 4 mei kort voor 21 uur een schietincident plaats in de Duitse stad Duisburg, meer bepaald in de wijk Hamborn. Daarbij waren volgens Deutsche Welle tussen de 80 en 100 personen betrokken. Het zou gaan om leden van de motorbende Hells Angels die een gevecht aangingen met leden van een Turks-Arabische misdaadbende.

Wanneer we satellietbeelden van de Altmarkt in Duisburg vergelijken met visuele elementen in de video (rechts) blijken de kleur van de straatstenen (gele kaders), bomen in de achtergrond (groene kaders) en een hoekgebouw (rode kaders) overeen te komen.

Een foto die daar werd genomen (links) toont de apotheek van het Medisch Centrum Duisburg (‘mzd’). Hetzelfde opschrift (gele kaders) zien we in de Twittervideo (rechts).

We weten nu met zekerheid dat de wazige beelden die online circuleren zijn opgenomen op de Altmarkt in de Duisburgse wijk Hamborn en dus dat de beelden te linken zijn aan het schietincident dat daar op 4 mei plaatsvond.

Stierven er verschillende personen bij dit incident, zoals beweerd in de bijschriften op sociale media? Volgens Deutsche Welle vond de politie 19 kogelhulzen afgevuurd uit 9-millimeter-handvuurwapens. Vier mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Vijftien mensen werden aangehouden.

Volgens de Duitse tv-zender WDR raakten inderdaad vier mensen gewond en werden ze behandeld in omliggende ziekenhuizen, maar hadden ze waarschijnlijk geen ernstige verwondingen.

De politie van Duisburg schreef het volgende in een persbericht: ‘Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen veel van de betrokkenen op de vlucht. Twee gewonden zijn per ambulance naar ziekenhuizen gebracht, twee anderen vluchtten eerst en zochten later zelf medische behandeling – geen van hen zou in levensgevaar zijn geweest.’ We vinden nergens info over overlijdens veroorzaakt door deze schietpartij.



De politie van Duisburg opende een onderzoek en riep op om anoniem beelden in te sturen en te getuigen. De politie plaatste ook een tijdelijk camerasysteem op de Altmarkt na het incident.

Volgens Deutsche Welle gaat het niet om een geïsoleerd geval: ‘Duisburg, een arme, industriële stad, is niet vreemd aan gewelddadige criminaliteit. In het verleden hebben dodelijke confrontaties tussen verschillende motorbendes geleid tot gruwelijke taferelen, waarbij individuen op straat werden doodgeschoten en getatoeëerde lichaamsdelen opdoken in de industriële haven van de stad.’



In de media ging het nergens over ‘twee groepen migranten’ maar over een motorbende en een Turks-Arabische misdaadbende.

De video die online circuleert, toont geen schietincident in Hamburg, maar in Duisburg. Volgens berichten in de media gaat het over een confrontatie tussen een motorbende en een misdaadbende op de Altmarkt in de Duisburgse wijk Hamborn op 4 mei. Volgens de politie vielen hierbij geen doden, zoals wordt beweerd in het bijschrift van de video. We beoordelen het bijschrift dan ook als onwaar.