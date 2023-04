Factcheck: nee, deze video bewijst niet dat Joe Biden een masker draagt

Een Twittervideo waarop we de Amerikaanse president Joe Biden op de rug zien werd 2,3 miljoen keer bekeken. Het beeld zou bewijzen dat de president een masker draagt. Dat klopt niet. We zien huidplooien in zijn nek die door het zeer contrastrijke beeld feller lijken.

Op 14 april nam een Knack-lezeres contact op met onze redactie met de volgende boodschap: ‘Sinds gisteren circuleren er beelden van Joe Biden met wat lijkt een masker op.’ Ze linkt naar deze video op Twitter die 2,3 miljoen keer werd bekeken met als bijschrift ‘Met alle respect… maar dit is een masker.’ (hier gearchiveerd).

In het fragment van 13 seconden zien we de Amerikaanse president Joe Biden, gefilmd van op de rug. Hij krabt in zijn nek en spreekt over ‘North Carolina’. Buiten beeld horen we een Amerikaanse vrouwenstem veel luider zeggen: ‘Oh mijn god, dat is een masker! Holy cow!’.

De video circuleert ook op berichtendiensten en internetfora als Telegram, Reddit en 4chan. De theorie dat iemand of meerdere mensen president Joe Biden zouden spelen en dat hij een masker zou dragen doet al langer de ronde.

In de laatste seconde van de video (rechts) zien we de opschriften ‘Belfast, North’ en ‘Tuesday’.

Die laatste opschriften doen vermoeden dat het om een tv-uitzending gaat. De luide vrouwenstem is wellicht van iemand die het fragment van achter haar televisietoestel becommentarieert.

Bovendien doen het rode driehoekje en het lettertype vermoeden dat het gaat om beelden van de Amerikaanse zender Fox News. Dat zien we bijvoorbeeld als we deze reportage van 11 april over Bidens bezoek aan Noord-Ierland (links) vergelijken met de Twittervideo (rechts).

Biden bezocht Ierland van 12 tot en met 14 april. In de reportages die nog online staan van Fox News hierover, vinden we het fragment waarin de president in zijn nek krabt niet terug. Mogelijk maakte het deel uit van een live-uitzending die niet langer online staat.

Op woensdag 12 april beantwoordde Biden vragen van kinderen van het personeel van de Amerikaanse ambassade in de brandweerkazerne bij de luchthaven van Dublin.



In de achtergrond van de Twittervideo zien we iets dat lijkt op een brandweerslang (groen kader). Dit zou dus de locatie kunnen zijn waar de video werd opgenomen.

We googelen naar meer video’s van ‘president Biden die met kinderen van de Amerikaanse ambassade spreekt in Dublin’ en vinden zo deze video op YouTube. De video is afkomstig van Factbase, een database met verklaringen, toespraken, tweets en persinterviews van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en de huidige Amerikaanse president Joe Biden.

Hoe vinden we in deze video van negen minuten snel het moment waarin Biden het heeft over ‘North Carolina’? 1) We klikken op de drie puntjes onder de video en dan op ‘show transcript’. 2) We zoeken met Ctrl + F naar ‘North Carolina’. 3) In de automatische transcriptie van de video komen we rond minuut 5 bij het fragment waarin ‘North Carolina’ wordt vernoemd.

In dat fragment (vanaf 5:03) zien we Biden in zijn nek krabben. (Opgelet, het geluid van deze video werd verbeterd met kunstmatige intelligentie en loopt daardoor niet helemaal synchroon met het beeld.)



Als we 5:09 van de YouTube-video (links) en 0:07 van de Twittervideo (rechts) naast elkaar leggen, dan zien we Biden in exact dezelfde houding. Ook de achtergrond komt overeen.

Wat echter opvalt is dat de Twittervideo veel meer is ingezoomd en onnatuurlijke kleuren heeft. Het rood van de brandweerkazerne en het blauw van Bidens pak zijn zeer fel. Het is ook dat hoge contrast dat de huidplooien van Biden – die op YouTube niet zo fel opvallen – zo sterk doen uitkomen.

Het is door dat hoge contrast van de huidplooien dat sommigen vermoeden dat de president een masker draagt. Op de YouTube-beelden is hiervoor echter geen indicatie.

Conclusie Het fragment waarin de Amerikaanse president Joe Biden in zijn nek krabt, werd opgenomen op de luchthaven van de Ierse hoofdstad Dublin op 12 april 2023. Door het hoge contrast in de video komen de huidplooien van Biden sterk naar voren. Dat betekent niet dat Biden een masker draagt. Die stelling beoordelen we als onwaar.