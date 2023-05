Factcheck: nee, deze meisjespop met plassertje werd niet echt verkocht

Op sociale media circuleert de foto van een meisjespop met plassertje. Deze pop werd niet in die vorm verkocht, zo blijkt uit analyse van verschillende webshops. De foto of de pop werd mogelijk bewerkt om de meisjespop een plassertje te geven.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 28 april werd een foto van een meisjespop met een plassertje gedeeld op Facebook (hier gearchiveerd). De foto werd 155 keer gedeeld, gezien door 21.600 mensen en had als bijschrift: ‘Heftig..!!! Zien de schapen het nu toch wel?’ De suggestie lijkt te zijn dat er een heftig en schokkend aspect is aan de foto, en dat degenen die het niet delen, de waarheid niet onder ogen willen zien.

Socialemediagebruikers stellen dat deze pop bedoeld is om ‘onze kinderen [te] conditioneren’ en dat dit te maken heeft met de ‘belangen van de industriëlen’. Men gaat ervan uit dat het hier zou gaan om een echte pop die te koop zou zijn.

We laden de afbeelding op in Google Lens en zoeken naar betrouwbare bronnen die al over de foto hebben bericht. Zo komen we uit bij het Italiaanse artikel “Nee! Deze pop wordt niet verkocht voor ‘LGBT-propaganda’.” op de site van Open Online.

Open Online is een Italiaanse factcheck-organisatie die lid is van het International Fact-Checking Network (IFCN), een wereldwijde vereniging die de kwaliteit en integriteit van het factcheckproces bevordert.

Uit het onderzoek van Open Online blijkt dat de pop van Chinese makelij is en dat ze (zonder penis) werd verkocht op verschillende webshops als Amazon, AliExpress en Etsy. In de commentaren onder het verkoopartikel ‘Melody Black Girl Doll, Light Skin with Black Hair’ lezen we niemand die het heeft over een plassertje bij de meisjespop.

De links naar de pop op Amazon en AliExpress zijn ondertussen vervallen, maar op de screenshots die Open Online eerder maakte, is te zien dat de pop, in een versie met korter haar, geen plassertje heeft.

Knack zocht ook naar andere verkoopsites van de pop, maar vond geen verdere info. Behalve de onderzochte foto van die pop met plassertje vinden we geen andere foto’s van die pop met penis. Als er sprake zou zijn van grootschalige productie, dan zouden er meer voorbeelden te vinden zijn.



Wat de oorsprong is van de foto van de meisjespop met plassertje en of de foto (digitaal) werd bewerkt, konden we tot op heden niet achterhalen.

Conclusie De foto van een meisjespop met penis blijkt niet afkomstig van een online shop. Er bestaan ook geen andere foto’s van deze pop met plassertje. Daarom is het onaannemelijk dat de pop als dusdanig werd gefabriceerd. Wat de oorsprong is van het beeld, konden we niet achterhalen. Maar voor de aanname dat het hier gaat om een echte meisjespop met een penis, bestaat geen bewijs.