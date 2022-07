Factcheck: nee, deze foto werd niet genomen op een Madrileens anti-NAVO-protest

Online circuleert een foto van wat een recent anti-NAVO-protest zou zijn. Dat klopt niet. De foto werd genomen op 23 maart 2022, tijdens een Madrileense manifestatie tegen de stijgende energieprijzen.

Op Twitter en Facebook circuleert een foto die genomen zou zijn tijdens een anti-NAVO-protest in Madrid, afgelopen zondag 26 juni (hier en hier gearchiveerd).

Screenshot Facebook

Wat opvalt is dat de manifestanten jassen en een mondmasker dragen, terwijl het afgelopen zondag 26 graden was in de Spaanse hoofdstad en de mondmaskerplicht in de openlucht er op 8 februari verviel. Werd de foto afgelopen weekend genomen?

We nemen een screenshot van de foto en geven die in op Tineye. Deze zoekmachine gaat op zoek naar de eerste versie van de foto die online werd gepost. In de resultaten zien we dat de foto op 23 maart 2022 op de website van AP Images, de beeldbank van persbureau Associated Press, werd gepost.

Screenshot Tineye

Volgens de beschrijving protesteerden de manifestanten tegen de hoge energieprijzen. De manifestatie vond plaats op 23 maart 2022.

Screenshot AP Images

Dat lezen we ook in een artikel van de Spaanse krant El País. Die schrijft dat de manifestanten op straat kwamen om de sterke prijsstijgingen, mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, aan te klagen en overheidsmaatregelen te eisen.

Protest tegen de NAVO

Ook al werd deze foto niet genomen op een protest tegen de NAVO, er vond afgelopen zondag 26 juni wel degelijk een anti-NAVO-protest plaats in Madrid. Volgens El País namen ‘duizenden mensen’ deel aan de manifestatie, die was georganiseerd door linkse groeperingen. De manifestatie vond plaats in aanloop naar de NAVO-top die op 28, 29 en 30 juni in Madrid werd gehouden.

Conclusie Online circuleert een foto van wat een protest tegen de NAVO zou zijn. De foto werd genomen op 23 maart 2022, tijdens een Madrileense manifestatie tegen de stijgende energieprijzen. We beoordelen de bewering dat de foto genomen werd tijdens het anti-NAVO-protest van afgelopen zondag dan ook als onwaar.