Factcheck: nee, deze foto van een festivalweide vol afval werd niet genomen na een speech van milieuactiviste Greta Thunberg

Online circuleert een foto van het terrein van het Britse festival Glastonbury, dat vol ligt met afval. De foto zou genomen zijn vlak na de speech van milieuactiviste Greta Thunberg. Dat klopt niet. Het gaat om een foto die in 2015 werd genomen.

Afgelopen weekend vond het Britse muziekfestival Glastonbury plaats. Op zaterdag speechte de Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg er voor duizenden muziekliefhebbers, lezen we in The Guardian. In haar speech waarschuwde ze voor een natuurcatastrofe. Thunberg had voordien haar speech, die plaatsvond op de Pyramid stage, aangekondigd op haar Facebook– en Instagramaccount.

Screenshot Facebook

Een dag na de speech, op 26 juni, post een Twitteraccount een foto van het terrein van het Britse muziekfestival Glastonbury. Het terrein ligt vol met afval. In het bijschrift lezen we ‘Pyramid podium op Glastonbury na de milieutoespraak van Greta Thunberg’ (hier gearchiveerd). Ruim 11.800 mensen liken de tweet.

Screenshot Twitter

De foto en een screenshot van de tweet circuleren ook op Facebook en Telegram (hier en hier gearchiveerd).

Screenshot Telegram

‘De nasleep van Glastonbury, waar ze allemaal juichten ter ondersteuning van Greta Thunberg die werd ingevlogen om een lezing te geven over de planeet, de grootste bijeenkomst van hypocrieten’, lezen we op Telegram.

Ook Sarah Melis, een van de organisatoren van de Brusselse mars tegen de coronamaatregelen in januari, post de foto op haar Facebookstory.

Screenshot Facebook

Op Twitter deelt ook Bert Deckers, fractievoorzitter van Vlaams Belang in Balen-Olmen, de foto.

Screenshot Twitter

Sommige socialemediagebruikers die de foto zien vinden het hypocriet dat het terrein vol met vuil ligt, terwijl Thunberg in haar speech waarschuwde voor een natuurlijke catastrofe. Maar werd deze foto wel genomen vlak na Thunberg’s speech?

We nemen een screenshot van de foto en voeren via Tineye een omgekeerde zoekopdracht uit. Deze zoekmachine gaat op zoek naar de eerste versie van de foto die online verscheen.

Screenshot Tineye

In de zoekresultaten zien we dat de foto voor het eerst werd gepubliceerd op de website van de Britse krant The Daily Mail. Het artikel gaat over het vele afval dat werd achtergelaten op de festivaleditie van 2015, en niet in 2022. Video- en fotograaf David Hedges nam de foto.

De afgelopen jaren maakte Glastonbury werk van een ecologisch beleid. Zo werd het gebruik van plastic wegwerpflessen in 2019 verboden en plantte het festival sinds 2000 10.000 bomen aan. Dat lezen we op hun website.

Conclusie Online circuleert een foto van het terrein van het Britse festival Glastonbury, dat vol ligt met afval. De foto zou genomen zijn op de festivaleditie van afgelopen weekend, vlak na de speech van milieuactiviste Greta Thunberg. Dat klopt niet. Het gaat om een foto die werd genomen in 2015. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.