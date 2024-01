Factcheck: nee, deze foto van drie astronauten bewijst niet dat maanlanding geënsceneerd werd

Op sociale media circuleert een foto van drie astronauten die gefotografeerd zouden zijn op de maan. Het trio draagt echter geen helm. Voor sommige socialemediagebruikers is dat bewijs genoeg dat de maanlanding in scène is gezet. Maar de foto toont een trainingssessie in het Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida. Ze bewijst dus niet dat de maanlanding in scène werd gezet.

Op 5 januari post een Nederlandstalige X-gebruiker een foto van drie astronauten bij een ruimtetuig. Alle drie dragen ze geen helm. Maar in de ruimte is er geen zuurstof, de drie mannen zouden dus zonder helm niet kunnen overleven. Socialemediagebruikers geloven daarom dat de foto niet op de maan werd genomen, en geloven dat het beeld een bewijs vormt dat de maanlanding geënsceneerd werd.

‘Een zeldzame foto van drie astronauten op de maan die verse lucht inademen zonder hun helmen’, klinkt het ironisch in het bijschrift. De Nederlandstalige X-gebruiker geeft ook commentaar in het bijschrift: ‘Ik vind het onverantwoord om op een filmset rond te lopen zonder helm! Waar is de arbeidsinspectie als je haar nodig hebt?’

Met de vermelding van de filmset verwijst de X-gebruiker naar de bewering dat de maanlanding nooit heeft plaatsgevonden. Dat is een klassieke complottheorie. Grondlegger van de theorie is de Amerikaan Bill Kaysing, die werkte bij een bedrijf dat modules leverde voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Met zijn boek We never went to the moon verspreidde hij het gerucht dat de maanlanding nooit heeft plaatsgevonden. De bewering begon een eigen leven te leiden en werd door de jaren heen opgepikt door andere complotdenkers, zoals de Amerikaan Bart Sibrel en de veroordeelde televisiepresentator Alex Jones. Dat lezen we in een artikel van The New York Times.

De foto circuleert ook onder Nederlandstalige X– en Facebookgebruikers, die eveneens geloven dat de foto bewijst dat de maanlanding niet plaatsvond.

Is deze foto bewijs dat de maanlanding niet heeft plaatsgevonden?

We nemen een screenshot van de foto en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht op de website van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

In het bijschrift lezen we dat de foto genomen werd in het Kennedy Space Center in Florida tijdens een training op 19 februari 1972. ‘De bemanning van Apollo 16 poseert tijdens een trainingsoefening in het Kennedy Space Center. Van links naar rechts zien we maanmodulepiloot Charles M. Duke, commandant John W. Young en commandomodulepiloot Thomas K. Mattingly II’, lezen we in het bijschrift.

Op het Flickr-account van de NASA is een betere versie van de foto te zien.

De foto van de drie mannen circuleerde al eerder online. Onder meer de factcheckers van persagentschap Reuters publiceerden er in 2021 een factcheck over.

– Op sociale media circuleert een foto van drie astronauten die gefotografeerd zouden zijn op de maan. Het trio draagt echter geen helm.

– Voor sommige socialemediagebruikers is dat bewijs genoeg dat de maanlanding in scène is gezet.

– Maar de foto toont een trainingssessie in het Kennedy Space Center en is geen bewijs dat de maanlanding in scène werd gezet.

– We beoordelen de stelling dat de foto bewijst dat de maanlanding in scène werd gezet, dan ook als onwaar.